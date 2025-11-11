Vladimir Cerrón confirma desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia en las Elecciones 2026
La plancha presidencial estará conformada por el congresista Flavio Cruz Mamani, quien ocupará la primera vicepresidencia, y la mamá de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas López, propuesta para la segunda.
Desde la clandestinidad, por su condición de prófugo desde octubre del 2023, Vladimir Cerrón confirmó que participará en las Elecciones 2026 como candidato presidencial. La plancha presidencial incluye al congresista Flavio Cruz Mamani, quien ocupará la primera vicepresidencia, y Bertha Rojas López, propuesta para la segunda.
