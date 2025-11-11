HOYSuscripcion LR Focus

Vladimir Cerrón confirma desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia en las Elecciones 2026

La plancha presidencial estará conformada por el congresista Flavio Cruz Mamani, quien ocupará la primera vicepresidencia, y la mamá de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas López, propuesta para la segunda.

Vladimir Cerrón confirma desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia en las Elecciones 2026
Vladimir Cerrón confirma desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia en las Elecciones 2026

Desde la clandestinidad, por su condición de prófugo desde octubre del 2023, Vladimir Cerrón confirmó que participará en las Elecciones 2026 como candidato presidencial. La plancha presidencial incluye al congresista Flavio Cruz Mamani, quien ocupará la primera vicepresidencia, y Bertha Rojas López, propuesta para la segunda.

