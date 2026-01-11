HOYSuscripcion LR Focus

Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima
Sociedad

Fuerte incendio en asentamiento humano consume viviendas y deja a 4 familias en la calle en Tumbes

El fuego comenzó en la intersección de las calles Gino Moretti y Las Delicias, y generó pánico entre los vecinos que intentaron salvar sus pertenencias antes de que el fuego se extendiera.

Un incendio devastador en el asentamiento humano Salamanca, Tumbes, destruyó cuatro viviendas y dejó una con daños significativos, afectando a familias que perdieron sus hogares.
Un incendio devastador en el asentamiento humano Salamanca, Tumbes, destruyó cuatro viviendas y dejó una con daños significativos, afectando a familias que perdieron sus hogares. | Composición LR | Difusión.

Un voraz incendio registrado la madrugada de este domingo 11 de enero dejó cuatro viviendas completamente reducidas a cenizas y una más con daños considerables en el asentamiento humano Salamanca, al norte de la ciudad de Tumbes. En total, cinco familias resultaron afectadas y cuatro de ellas quedaron sin ningún bien tras la emergencia.

Según relataron los vecinos, el fuego se inició en la intersección de las calles Gino Moretti y Las Delicias, generando momentos de pánico entre los moradores, quienes intentaron salvar algunas de sus pertenencias antes de que las llamas se propagaran rápidamente por las precarias estructuras.

Bomberos enfrentaron dificultades por otra emergencia simultánea

El Cuerpo General de Bomberos del Perú acudió al lugar con cierto retraso, debido a que en ese mismo momento se atendía otro incendio en el sector Cabuyal, en el distrito de Pampas de Hospital. Posteriormente, se sumaron más unidades y 18 bomberos de las compañías de Tumbes y Zarumilla, logrando controlar el fuego y evitar que se extendiera a más viviendas.

De acuerdo con Andina, la Unidad Ejecutora 002 de la empresa Agua Tumbes activó un plan de acción de emergencia, disponiendo el envío de un camión cisterna para reforzar el abastecimiento de agua durante las labores de control del incendio. Esta intervención permitió apoyar el trabajo articulado con los bomberos y reducir el riesgo de propagación del fuego hacia viviendas colindantes.

A las labores se sumaron efectivos de la Policía Nacional, Serenazgo y vecinos del sector, quienes apoyaron con baldes de agua, pese a que varios puntos de la ciudad amanecieron sin el servicio de agua potable. Este es el segundo incendio registrado en menos de dos días en el mismo barrio. Días atrás, otro siniestro en Salamanca dejó 19 personas damnificadas y dos viviendas destruidas.

A pesar de la difícil labor de los bomberos, que atendían otro fuego simultáneo, se controló la situación. Foto: difusión.

Familias de Salamanca esperan apoyo humanitario

Hasta el cierre de esta nota, Defensa Civil Provincial aún no había emitido el informe oficial de evaluación de daños. Sin embargo, de manera preliminar se estima que cuatro familias, integradas por más de 20 personas, han quedado totalmente damnificadas tras perder sus viviendas, ropa, enseres y artefactos.

Los afectados permanecen a la espera de ayuda humanitaria urgente, mientras vecinos del sector piden a las autoridades una intervención inmediata ante la recurrencia de incendios en la zona.

Las familias damnificadas solicitan ayuda humanitaria urgente tras esta emergencia. Foto: Andina.

