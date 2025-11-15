Mujer terminó con el rostro desfigurado luego de que su celular le explotara cerca de la cabeza. | Composición LR/difusión

Mujer terminó con el rostro desfigurado luego de que su celular le explotara cerca de la cabeza. | Composición LR/difusión

Una joven natural de Colombia llamada Yady vivió una terrible experiencia mientras dormía con su celular cargando junto a su cabeza. Un pequeño descuido que estuvo a punto de costarle la vida. A través de las redes sociales, compartió su historia con el fin de advertir sobre un peligro real que muchos pasan por alto: los teléfonos móviles pueden explotar si se exponen a condiciones de riesgo.

En su relato, explicó que el accidente sucedió cuando se quedó dormida con el teléfono conectado y apoyado sobre la almohada, una costumbre común en muchas personas. El calor de la batería provocó un sobrecalentamiento, lo que generó un cortocircuito. En cuestión de segundos, tanto el celular como el cargador explotaron, lo que le causó quemaduras de segundo y tercer grado.

Un incidente que pudo ser mortal

Yadi relató que cuando ocurrió la explosión, tenía el celular en su mano derecha y el cargador cerca de la izquierda de su cabeza. El impacto la dejó inconsciente y le provocó heridas graves. “Se recalienta la pila, hizo corto interno y en cuestión de segundos se explota el teléfono y explota el cargador”, explicó.

Las lesiones que sufrió muestran el verdadero peligro de mantener el celular cerca del cuerpo mientras se carga, especialmente durante el sueño. Después del incidente, Yadi decidió contar su historia con el fin de alertar a otros sobre los peligros de este hábito.

Aunque reconoció que muchas personas tienden a pensar que algo así no podría sucederles o que se trata de una exageración, hizo un llamado a la precaución. "No cometas el mismo error. Si conoces a alguien que hace esto, o si tú mismo lo haces, ten mucho cuidado", aconsejó.

¿Por qué un celular explota si lo dejas cargado?

Según el blog oficial de Apple, una de las principales razones por las que un teléfono puede explotar es el exceso de calor. Por esta razón, la empresa recomienda cargar el dispositivo en un lugar bien ventilado, evitar que tenga contacto directo con la piel y no dejarlo enchufado más tiempo del necesario.

Paul Shaw, jefe de investigación de incendios en el cuerpo de bomberos de Staffordshire, explicó al medio 'The Guardian' que nunca se debe colocar el teléfono debajo de la almohada, ya que esto aumenta la temperatura de la batería, lo que puede provocar una fuga térmica y, en última instancia, una explosión, incluso si se usa el cargador original.

Es por ello que advertencia de Yadi resalta la importancia de estar conscientes de los riesgos que a menudo pasamos por alto en nuestra rutina diaria. Su experiencia pone de manifiesto que nuestra seguridad y salud pueden verse comprometidas por actos que parecen inofensivos, como cargar el teléfono cerca de la cama.