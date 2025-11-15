HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Mujer colombiana deja su celular cargando junto a su cabeza, explota y termina con el rostro desfigurado

El accidente ocurrió cuando el teléfono sufrió un cortocircuito. La víctima, identificada, como Yady, sufrió quemaduras graves y perdió el conocimiento tras la explosión del dispositivo.

Mujer terminó con el rostro desfigurado luego de que su celular le explotara cerca de la cabeza.
Mujer terminó con el rostro desfigurado luego de que su celular le explotara cerca de la cabeza. | Composición LR/difusión

Una joven natural de Colombia llamada Yady vivió una terrible experiencia mientras dormía con su celular cargando junto a su cabeza. Un pequeño descuido que estuvo a punto de costarle la vida. A través de las redes sociales, compartió su historia con el fin de advertir sobre un peligro real que muchos pasan por alto: los teléfonos móviles pueden explotar si se exponen a condiciones de riesgo.

En su relato, explicó que el accidente sucedió cuando se quedó dormida con el teléfono conectado y apoyado sobre la almohada, una costumbre común en muchas personas. El calor de la batería provocó un sobrecalentamiento, lo que generó un cortocircuito. En cuestión de segundos, tanto el celular como el cargador explotaron, lo que le causó quemaduras de segundo y tercer grado.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La tensión entre Colombia y EE.UU. crece tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

lr.pe

Un incidente que pudo ser mortal

Yadi relató que cuando ocurrió la explosión, tenía el celular en su mano derecha y el cargador cerca de la izquierda de su cabeza. El impacto la dejó inconsciente y le provocó heridas graves. “Se recalienta la pila, hizo corto interno y en cuestión de segundos se explota el teléfono y explota el cargador”, explicó.

Las lesiones que sufrió muestran el verdadero peligro de mantener el celular cerca del cuerpo mientras se carga, especialmente durante el sueño. Después del incidente, Yadi decidió contar su historia con el fin de alertar a otros sobre los peligros de este hábito.

Aunque reconoció que muchas personas tienden a pensar que algo así no podría sucederles o que se trata de una exageración, hizo un llamado a la precaución. "No cometas el mismo error. Si conoces a alguien que hace esto, o si tú mismo lo haces, ten mucho cuidado", aconsejó.

PUEDES VER: Petro ordena bombardeo contra disidencias de las FARC tras ruptura del acuerdo de paz por parte del grupo armado en Colombia

lr.pe

¿Por qué un celular explota si lo dejas cargado?

Según el blog oficial de Apple, una de las principales razones por las que un teléfono puede explotar es el exceso de calor. Por esta razón, la empresa recomienda cargar el dispositivo en un lugar bien ventilado, evitar que tenga contacto directo con la piel y no dejarlo enchufado más tiempo del necesario.

Paul Shaw, jefe de investigación de incendios en el cuerpo de bomberos de Staffordshire, explicó al medio 'The Guardian' que nunca se debe colocar el teléfono debajo de la almohada, ya que esto aumenta la temperatura de la batería, lo que puede provocar una fuga térmica y, en última instancia, una explosión, incluso si se usa el cargador original.

Es por ello que advertencia de Yadi resalta la importancia de estar conscientes de los riesgos que a menudo pasamos por alto en nuestra rutina diaria. Su experiencia pone de manifiesto que nuestra seguridad y salud pueden verse comprometidas por actos que parecen inofensivos, como cargar el teléfono cerca de la cama.

Notas relacionadas
El país de Latinoamérica que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

El país de Latinoamérica que está último en el ranking de esperanza de vida de la OCDE: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Loreto: decomisan más de dos toneladas de droga en la frontera con Colombia

Loreto: decomisan más de dos toneladas de droga en la frontera con Colombia

LEER MÁS
Futbolista colombiano conmueve al dedicar gol a su perro que murió días antes del partido: "Siempre te amaré, mi gordo"

Futbolista colombiano conmueve al dedicar gol a su perro que murió días antes del partido: "Siempre te amaré, mi gordo"

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

LEER MÁS
Donald Trump advierte al régimen de Nicolás Maduro que ya tomó una decisión sobre Venezuela

Donald Trump advierte al régimen de Nicolás Maduro que ya tomó una decisión sobre Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025