HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Sociedad

Loreto: decomisan más de dos toneladas de droga en la frontera con Colombia

La droga se halló en tres embarcaciones abandonadas por presuntos narcotraficantes. El operativo estuvo a cargo de la Marina de Guerra del Perú y la Dirandro.

Zona de intervención sería habitual para el paso de narcotraficantes. Foto: Ministerio Público.
Zona de intervención sería habitual para el paso de narcotraficantes. Foto: Ministerio Público.

Un operativo de la Marina de Guerra del Perú y la Dirandro logró decomisar más de dos toneladas de droga en la localidad de El Estrecho, provincia de Putumayo, Loreto. Se trata de una zona ubicada en la frontera con Colombia, lo que la convierte en un punto estratégico y vulnerable para actividades ilícitas transfronterizas.

Las diligencias se realizaron en tres embarcaciones fluviales, donde se encontraron aproximadamente 2.137 paquetes de marihuana, con un peso estimado superior a las dos toneladas.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Presunta agresión contra adulta mayor genera indignación en Iquitos

lr.pe

Según información de las autoridades, los presuntos narcotraficantes abandonaron las embarcaciones al notar la presencia de las fuerzas del orden y lograron escapar entre la densa vegetación de la selva. La droga estaba lista para su transporte.

Zonas de frontera vulnerables al narcotráfico

Esta situación evidencia el nivel de operación de las bandas dedicadas al tráfico ilícito en zonas fronterizas como El Estrecho. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables.

Este decomiso se suma a golpes recientes al narcotráfico en Loreto. En otro operativo en la misma provincia del Putumayo, se intervino un laboratorio clandestino y se destruyeron más de cinco toneladas de droga, según reportes de la Policía y la Fiscalía.

Notas relacionadas
Pueblo awajún exige acelerar investigación por asesinato de docente indígena: anuncian protestas si no hay respuesta

Pueblo awajún exige acelerar investigación por asesinato de docente indígena: anuncian protestas si no hay respuesta

LEER MÁS
Loreto: El misterio tras la muerte de líder awajun Isai Shuuk Shawit

Loreto: El misterio tras la muerte de líder awajun Isai Shuuk Shawit

LEER MÁS
Dirigente awajún es hallado sin vida en Datem del Marañón tras denunciar amenazas por defender derechos de docentes indígenas

Dirigente awajún es hallado sin vida en Datem del Marañón tras denunciar amenazas por defender derechos de docentes indígenas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

LEER MÁS
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

LEER MÁS
¿Se realizará el paro de transportistas hoy 14 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

¿Se realizará el paro de transportistas hoy 14 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Vendedora ambulante pierde la vida tras ser atropellada dos veces por un auto en Cercado de Lima

Vendedora ambulante pierde la vida tras ser atropellada dos veces por un auto en Cercado de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025