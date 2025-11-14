Loreto: decomisan más de dos toneladas de droga en la frontera con Colombia

Un operativo de la Marina de Guerra del Perú y la Dirandro logró decomisar más de dos toneladas de droga en la localidad de El Estrecho, provincia de Putumayo, Loreto. Se trata de una zona ubicada en la frontera con Colombia, lo que la convierte en un punto estratégico y vulnerable para actividades ilícitas transfronterizas.

Las diligencias se realizaron en tres embarcaciones fluviales, donde se encontraron aproximadamente 2.137 paquetes de marihuana, con un peso estimado superior a las dos toneladas.

Según información de las autoridades, los presuntos narcotraficantes abandonaron las embarcaciones al notar la presencia de las fuerzas del orden y lograron escapar entre la densa vegetación de la selva. La droga estaba lista para su transporte.

Zonas de frontera vulnerables al narcotráfico

Esta situación evidencia el nivel de operación de las bandas dedicadas al tráfico ilícito en zonas fronterizas como El Estrecho. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables.

Este decomiso se suma a golpes recientes al narcotráfico en Loreto. En otro operativo en la misma provincia del Putumayo, se intervino un laboratorio clandestino y se destruyeron más de cinco toneladas de droga, según reportes de la Policía y la Fiscalía.