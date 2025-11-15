Según la ministra de Economía, el nuevo directorio de Petroperú deberá priorizar medidas para recuperar la sostenibilidad de la empresa. Foto: composición LR/MEF/Petroperú

Según la ministra de Economía, el nuevo directorio de Petroperú deberá priorizar medidas para recuperar la sostenibilidad de la empresa. Foto: composición LR/MEF/Petroperú

Han pasado casi cuatro semanas desde que el gobierno de José Jerí hizo oficial la salida de Alejandro Narváez de la presidencia de Petroperú. Desde entonces, la Junta General de Accionistas decidió que Fidel Moreno asuma temporalmente este cargo hasta encontrar un reemplazo. Al parecer, en el transcurso de este sábado 15 de noviembre se conocería al nuevo titular de la petrolera estatal y a los integrantes que lo acompañará.

"Lo que ha hecho la Junta General de Accionistas es solicitar la carta de renuncia de todos los miembros del directorio y mañana (15 de noviembre) estaremos nombrando un directorio integral. Obviamente, el representante de los trabajadores es elegido por ellos y se mantiene, pero le hemos pedido a los demás su carta de renuncia”, declaró la ministra de Economía, Denisse Miralles, a Canal N.

Si bien la titular del MEF había adelantado que, al finalizar la primera semana de noviembre, se revelarían los nombres de las personas que integrarán el directorio de Petroperú, esta medida ha demorado en implementarse debido a la necesidad de revisar exhaustivamente los perfiles, ya que tendrán que alinearse a la visión que el gobierno quiere para la empresa estatal.

Gobierno nombrará a nuevo directorio de Petroperú: los perfiles

Aunque Miralles no dio nombres, sí reconoció que se trata de un equipo multidisciplinario con experiencia sectorial, en temas financieros y gestión de empresas. En su opinión, los perfiles del nuevo directorio de Petroperú deben ser creativos y tener conocimiento de las actuales herramientas que en otros países están funcionando para este tipo de compañías.

De igual forma, la titular del MEF recordó que la petrolera estatal enfrenta una crisis financiera desde hace varios años, por lo que el nuevo directorio deberá priorizar medidas orientadas a recuperar su sostenibilidad, modernizar su gobernanza y garantizar que genere valor, no costos para el país.

"La nueva gobernanza de la empresa tiene que ir a generar ese plan rápido que permita que no haya una demanda de recursos del Estado, porque no hemos previsto ni tenemos la intención de hacer ningún tipo de desembolso para la empresa. Y rápidamente, debe haber una evaluación de qué líneas estratégicas pueden ser concesionadas, puestas en valor con mecanismos como proyectos en activos, entre otros", subrayó.

Trabajadores en alerta ante cambio de directorio de Petroperú

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú S.A. (STAPP) emitió un pronunciamiento en el que manifestaron que se mantendrán vigilantes ante el posible retorno al directorio de Petroperú de "personajes nefastos en la historia de la empresa, que hayan sido los artífices de los problemas financieros" que arrastra la petrolera.

En otro momento, compartieron su preocupación por la paralización del Lote VI que encuentra en proceso de evaluación al tercer postor a cargo de Perupetro. Y es que van cerca de 25 días sin producción y con el riesgo de ser vandalizado, lo cual ha originado que varios trabajadores se encuentren sin sustento diario.

Finalmente, saludaron el cambio de presidencia de Perupetro, pero señalaron que esta renovación debe ser un proceso integral a nivel de todo el directorio, así como en las gerencias. "Los magros resultados en las recientes licitaciones de lotes petroleros, no respaldan la continuidad de estos funcionarios al mando de Perupetro", sentenciaron.