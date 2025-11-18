Hubo favoritismo en la compra de 56 blindados para la Policía.

El vehículo blindado Sandcat EX12 (4x4) de la fábrica israelí Plasan Sasa adquirido por el Ministerio del Interior.

El vehículo blindado Sandcat EX12 (4x4) de la fábrica israelí Plasan Sasa adquirido por el Ministerio del Interior.

Continúa la racha de cuestionamientos a los procesos de contratación de la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF). A la compra de un avión de transporte Antonov AN-74, chalecos antibalas, pistolas 9x19 mm y motobombas o “rochabuses”, se suma la adjudicación de 56 blindados 4x4 para la Policía Nacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Dos de los más importantes fabricantes de vehículos multipropósito, la compañía india DCM Shriram Industries y la empresa israelí Gaia Behri, se quejaron ante la OGAF por la falta de transparencia en la adjudicación del contrato a la firma israelí Plasan Sasa, por cerca de US$24,000,000.

TE RECOMENDAMOS BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

DCM Shiram Industries y Gaia Behri, las que se presentaron en consorcio, no se refieren a las cualidades del blindado que obtuvo la buena sino a la presunta orientación del proceso de la OGAF en beneficio de Plasan Sasa.

El consorcio ha interpuesto una apelación a la decisión de la OGAF del siete de noviembre, “que declara ganador a la empresa Plasan Sasa, incurriendo en vicios de nulidad, parcialización y favoritismos, solicitando (…) se declare la nulidad del citado proceso”, señala el brigadier indio Monish Datta, representante de DCM Shiram Industries.

Datta menciona una secuencia de deficiencias en la evaluación de las propuestas con el propósito de excluir a las empresas participantes con un afán de orientar la adjudicación de la contratación a Plasan Sasa.

PUEDES VER: JNJ busca frenar regreso de Delia Espinoza a la Fiscalía: presenta demanda competencial contra el Poder Judicial ante el TC

Zebu, uno de los modelos de blindados multipropósito fabricado por DCM Shiram Industries, de India.

ARMANDO CONTRATOS

“Existen incongruencias en el proceso de evaluación de las ofertas, del mismo modo no se ajustaron a lo establecido en las bases de la Contratación Internacional”, explica en el oficio dirigido al Ministerio del Interior.

Monish Datta explica que la OGAF pasó por alto calificaciones técnicas que son determinantes para identificar qué vehículo blindado cumple con los requerimientos técnicos del usuario, la Policía Nacional.

“La omisión de este procedimiento técnico, diseñado para garantizar una comparación objetiva de las programaciones de entrega, priva de todo sustento a la evaluación del factor plazo y configura una evaluación arbitraria y contraria a las bases. Por lo tanto, corresponde declarar la nulidad de lo actuado y se determine el deslinde de responsabilidades por parte del Comité Evaluador”, apunta el brigadier Monish Datta.

El proceso estuvo a cargo del jefe de la OGAF, Ronnie Matienzo Mendoza, designado por el gobierno del presidente José Jerí, el 25 de octubre de este año. Con una llamativa celeridad, 14 días después, el siete de noviembre, Matienzo dio la buena pro a favor de Plasan Sasa. A los ocho días, dimitió al cargo.

ENTRÓ, CONTRATÓ Y RENUNCIÓ

Solo estuvo 22 días en el puesto. Ni un mes.

Una de las razones que OGAF alegó para descalificar al consorcio (DCM Shriram Industries y Gaia Behri) fue que las empresas no presentaron la documentación que acredite la asociación. Sin embargo, cuando las compañías solicitaron información en el plazo señalado, no recibieron respuesta. La OGAF simplemente descalificó al consorcio,

Luego de destacar varias anomalías en el procedimiento de contratación, el consorcio concluye que “está probado técnicamente que el comité (OGAF) ha cometido excesos en sus funciones realizando una evaluación sesgada y parcializada, que contamina la neutralidad del proceso de selección”, por lo que demanda “declarar fundada la apelación y en consecuencia declarar la nulidad del proceso”.

El escrito remitido por el brigadier Monish Datta está fechado el 13 de noviembre, por coincidencia, el mismo día Ronnie Matienzo recibió en su despacho de la OGAF al representante de Plasan Sasa, César Landman Landman. ¿Qué hablaron en casi tres horas? Desde las 14:48 horas y las 17:52 horas? Ocurrió seis días después que Matienzo le dio la buena pro a Plasan Sasa por US$24,000,000.