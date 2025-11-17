HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detonan explosivo frente a local donde se iba a presentar Chacalon Jr. y cuatro personas resultan heridas

El estallido generó tensión en la zona y obligó a evacuar a las personas que se encontraban cerca del restobar Kalo. Las autoridades avanzan con las investigaciones.

Sujeto detonó el artefacto frente al local donde el artista iba a realizar una presentación. Foto: Composición LR
Sujeto detonó el artefacto frente al local donde el artista iba a realizar una presentación. Foto: Composición LR

La noche del domingo 16 de noviembre, un artefacto explosivo fue detonado frente al restobar Calo, ubicado en la cuadra 1 de la avenida Mariano Melgar, en la urbanización Santa Clara, Ate, donde se tenía prevista la presentación de Chacalon Jr. La explosión alcanzó a personas que se encontraban en los alrededores y dejó cuatro heridos, generando caos entre los vecinos y asistentes que abandonaron el área para ponerse a resguardo.

Nota en desarrollo...

