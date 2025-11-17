Detonan explosivo frente a local donde se iba a presentar Chacalon Jr. y cuatro personas resultan heridas
El estallido generó tensión en la zona y obligó a evacuar a las personas que se encontraban cerca del restobar Kalo. Las autoridades avanzan con las investigaciones.
La noche del domingo 16 de noviembre, un artefacto explosivo fue detonado frente al restobar Calo, ubicado en la cuadra 1 de la avenida Mariano Melgar, en la urbanización Santa Clara, Ate, donde se tenía prevista la presentación de Chacalon Jr. La explosión alcanzó a personas que se encontraban en los alrededores y dejó cuatro heridos, generando caos entre los vecinos y asistentes que abandonaron el área para ponerse a resguardo.
Nota en desarrollo...