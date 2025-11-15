HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     
Política

Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP

El Ministerio del Interior concedió el contrato a la empresa de Emiratos Árabes Unidos, Aero Express FZE, pero la Embajada de Ucrania en Lima informó a las autoridades peruanas que dicha compañía no es fabricante de la mencionada aeronave modelo AN-74, misma que se ha dejado de producir desde 2014. La Policía Nacional pidió un avión nuevo.

Según el embajador de Ucrania, Yuriy Polyukhovych, el Antonov AN-74 comprado por el gobierno peruano ya no se fabrica desde 2014 y su costo aproximado es de U$30 millones. El Mininter abonará US$63,9 millones.
Según el embajador de Ucrania, Yuriy Polyukhovych, el Antonov AN-74 comprado por el gobierno peruano ya no se fabrica desde 2014 y su costo aproximado es de U$30 millones. El Mininter abonará US$63,9 millones.

“Los aviones de marca Antonov (también conocidos como AN) son diseñados, proyectados y producidos únicamente por la Sociedad Anónima Antonov (y son) de propiedad del Gobierno de Ucrania”, informó el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de este país en el Perú, Yuriy Polyukhovych, en comunicación escrita a la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De esta manera, el embajador Polyukhovych dejó establecido contundentemente que el avión Antonov AN-74 comprado por el Ministerio del Interior a la empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, Aero Express FZE, no fue construido por la compañía fabricante, como exigen las bases del proceso.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Como se ha indicado, la firma Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos, ofreció un modelo AN-74 recién salido de fábrica, sin embargo el embajador Yuriy Polyukhovych aclaró que las instalaciones de la producción del Antonov se encuentran en Ucrania.

“Todas las fábricas de Antonov están ubicadas en diferentes localidades en el territorio de Ucrania. Las capacidades de producción de Antonov incluyen un ciclo cerrado de empresas para la fabricación y el mantenimiento completo de aeronaves AN”, explicó Yuriy Polyukhovych.

“Empresas individuales en distintos países pueden fabricar piezas específicas para aeronaves, siempre que existan los acuerdos correspondientes entre Antonov y otras empresas. Por lo tanto, ninguna otra empresa en cualquier otro país puede fabricar los aviones AN sin autorización de Antonov”, precisó Polyukhovych.

Pese a todas las advertencias, incluyendo varias de La República, la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF), encargada de las compras para la Policía Nacional, decidió conceder el contrato por US$63,900,000 a la compañía Aero Express FZE con oficinas en Emiratos Árabes Unidos.

Incluso el precio que pagará el gobierno de José Jerí por un Antonov AN-74 que no proviene de la fábrica ucraniana, y cuyo origen se desconoce hasta ahora, sería más del doble de su costo original, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Embajada de Ucrania en el Perú.

Foto: LR

Foto: LR

PUEDES VER: Abogado de Betssy Chávez renuncia en pleno juicio oral: "No puedo comunicarme con ella por esta dictadura"

lr.pe

En el fondo del meollo

Según el embajador Polyukhovych, “de acuerdo con la información disponible a esta Misión Diplomática, el último avión de tipo AN-74 fue fabricado en Ucrania, en la ciudad de Kharkiv, en el año 2014. El precio aproximado de este avión particular fue cerca de 30 millones de dólares”.

Quiere decir que el Ministerio del Interior del Perú desembolsará US$33,900,000 más respecto al valor referencial, según el fabricante.

Con el monto que el gobierno de Jerí desembolsará a Aero Express FZE, es posible adquirir dos aeronaves Antonov AN-74.

Además, Ucrania ha confirmado que la aeronave no se fabrica desde 2014, hace más de una década, cuando las bases del concurso exigen de reciente fabricación, lo que evidencia un presunto intento de engaño entre los funcionarios de la OGAF y el proveedor.

De hecho, según las bases del proceso de contratación demandan que los postulantes deben suscribir una Declaración Jurada indicando que son los fabricantes de la aeronave que ofrecen. El representante de Aero Express FZE afirmó que sí lo era. Pero no es así

PUEDES VER: Gustavo Gorriti sobre Tomás Gálvez: "Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación"

lr.pe

Pinta como estafa

“La empresa Aero Express FZE, domiciliada en P2-Oficina ELOB Zona Franca de Hamriyah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, representada por el ciudadano de la Federación Rusa, Valery Paniklov, identificado con Documento N° 76 0799506, no es la empresa-representante de Antonov y no tiene la autorización para la fabricación de cualquier tipo de aviones AN por parte de Antonov”, aclaró el diplomático ucraniano.

Por sólo esta causal, el Ministerio del Interior debería anular la adjudicación del contrato a Aero Express FZE e iniciar acciones legales contra su representante.

Como ha informado La República sobre este caso, después de la contratación de Aero Express FZE, la Contraloría intervino en el proceso y constató las publicaciones de este diario: los funcionarios del Ministerio del Interior adjudicaron el contrato a una empresa que probadamente no es fabricante del Antonov AN-74, la máquina ofertada no es nueva y su costo es exageradamente elevado.

“La fabricación de un avión AN-74 en condición de ‘nuevo’ a la fecha de hoy resulta imposible debido al cese de fabricación de este modelo particular desde hace más de diez años”, escribió el embajador ucraniano, dejando en evidencia lo que sería un intento de estafa.

Foto: LR

Foto: LR

Notas relacionadas
José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

LEER MÁS
Juliana Oxenford: “José Jerí es presidente por pura suerte y no es más que el continuismo de Dina Boluarte”

Juliana Oxenford: “José Jerí es presidente por pura suerte y no es más que el continuismo de Dina Boluarte”

LEER MÁS
Cantar el Himno nacional será obligatorio en colegios públicos del Perú: ¿en qué día y a qué hora?

Cantar el Himno nacional será obligatorio en colegios públicos del Perú: ¿en qué día y a qué hora?

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

LEER MÁS
Abogado de Pedro Castillo revive historia del niño y el pollo en pleno juicio: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"

Abogado de Pedro Castillo revive historia del niño y el pollo en pleno juicio: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"

LEER MÁS
Gustavo Gorriti sobre Tomás Gálvez: "Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación"

Gustavo Gorriti sobre Tomás Gálvez: "Es una vergüenza histórica que lo tengamos dirigiendo la Fiscalía de la Nación"

LEER MÁS
Renunció jefe de compras del Mininter por escándalo de avión de segunda mano

Renunció jefe de compras del Mininter por escándalo de avión de segunda mano

LEER MÁS
“Se les acabó la ‘fiesta’ a los extorsionadores”, afirma el coronel Revoredo

“Se les acabó la ‘fiesta’ a los extorsionadores”, afirma el coronel Revoredo

LEER MÁS
Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025