Delia Espinoza buscó alertar a José Jerí cuando era presidente del Congreso sobre el daño que causarían las leyes pro crimen

Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, indicó que solicitó una reunión con José Jerí cuando este se desempeñaba como presidente del Congreso a fin de exponerle los riesgos de las leyes pro crimen.

"Las leyes pro crimen como le dicen ahora la ciudadanía, yo me encontré con el señor José Jerí cuando todavía era presidente del Congreso, le dije que favor hay que reunirnos para analizar y derogar o modificar esas leyes que le están haciendo daño a la lucha contra la criminalidad", indicó.