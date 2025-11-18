Fiscales Supremos sí grabaron un video criticando la ley de extinción de dominio, pero no fue en noviembre de 2025

LO FALSO:

¡Lo último! ¡Quiebre democrático! Fiscales Supremos contra el Ejecutivo y Congreso.

LO VERDADERO:

Video de Fiscales Supremos junto a Delia Espinoza es del 12 de mayo de 2025, no de noviembre.

Fiscales criticaron la modificación de la Ley 32326 que el gobierno de Dina Boluarte aprobó y que el Congreso impulsó.

El Ministerio Público se encuentra en uno de sus momentos más confusos y débiles institucionalmente tras el desacato de la JNJ ante el Poder Judicial por reponer, como Fiscal de la Nación, a Delia Espinoza. En la actualidad, quien ha tomado el cargo máximo del ente autónomo gubernamental y de haber rechazado la orden, es Aladino Tomás Gálvez, vinculado a la red de corrupción de fiscales Cuellos Blancos.

En el desarrollo de este conflicto constitucional, se ha difundido por redes sociales un video donde Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, critican la ley 32326 que modifica la Ley de extinción de dominio. El rótulo del viral fue publicado como reciente, pero esto no ocurrió así.

Publicación desinformativa por la red social de Threads. Foto: captura de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Threads, que ha logrado recopilar 15.276 visualizaciones, 606 'me gusta', 69 comentarios, fue 50 veces reposteado y 176 veces compartido por otros usuarios.

Video fue publicado en mayo de 2025

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, encontramos que el video en realidad se remonta a 6 meses atrás, el 12 de mayo de 2025, no en noviembre. El video, que tiene una duración de 6.17 minutos, fue publicado por el propio Ministerio Público en su canal oficial.

En su descripción se lee: "Urgente: la Junta de Fiscales Supremos se pronuncia sobre la Ley 32326, que modifica la Ley de Extinción de Dominio y que pone en riesgo la lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos ambientales".

¿Qué advirtieron los Fiscales Supremos en mayo de 2025?

El equipo de Fiscales Supremos, que en ese momento era comandado por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza (actualmente, en debate por el puesto contra Tomás Gálvez), explicó que, con la nueva modificación a la ley aprobada por el Congreso, ahora se necesitará de una sentencia firme para que el Estado pueda expropiar los bienes ilegales de las personas procesadas por delitos graves. Esto quiere decir que, para que se pueda obtener los inmuebles obtenidos ilegalmente en agravio del Estado, deberán pasar varios años la última sentencia.

Comunicado del 12 de mayo por el Poder Judicial. Foto: difusión

La Fiscalía advirtió que, debido a esta modificación, 2.374 casos activos de los 5.753, se verán afectados directamente con la beneficencia a delincuentes y testaferros que, incluso, podrán conservar y reclamar la devolución de las propiedades obtenidas ilícitamente. También se abrió la posibilidad de que estos acusados puedan desbloquear cuentas embargadas y liberar activos vinculados a delitos como lavado de dinero, crimen organizado y corrupción.

El Poder Judicial, por su parte, también se sumó a la crítica y peligrosidad de la modificación. El ente advirtió que esta modificación de la Ley 32326 vulnera el artículo 53 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida) y desacata las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Conclusión

El video grabado por los fiscales corresponde al 12 de mayo de 2025, no en noviembre, cuando aun Delia Espinoza era oficialmente la Fiscal de la Nación. Además, los Fiscales Supremos de aquel periodo de administración, criticaron la modificación de la Ley 32326, que afecta a la expropiación de bienes ilegales de personajes investigados o acusados. Este cambio fue aprobado por el Congreso, por lo que levantó las Alarmas en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como engañoso.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.