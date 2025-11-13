HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes
Minedu suspende clases presenciales este viernes     Minedu suspende clases presenciales este viernes     Minedu suspende clases presenciales este viernes     
No habrá paro este viernes 14 de noviembre
No habrá paro este viernes 14 de noviembre     No habrá paro este viernes 14 de noviembre     No habrá paro este viernes 14 de noviembre     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Fiscalía pide 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez

El fiscal William Rabanal solicitó al Poder Judicial la captura y prisión preventiva de la ex primera ministra, quien se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México.

Fiscalía pide 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez. Foto: difusión
Fiscalía pide 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez. Foto: difusión

En audiencia, el fiscal William Rabanal solicitó al Poder Judicial que se dicte orden de captura y cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México desde el último 3 de noviembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Rabanal argumentó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, liderado por el juez Juan Carlos Checkley que, debido a la cercanía de la sentencia del juicio oral por el fallido autogolpe de Estado del 2022, el plazo de prisión preventiva sería solo de cinco meses.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

lr.pe

El pedido se realizó en una audiencia donde la Fiscalía solicita variar la comparecencia con restricciones que pesa contra Chávez Chino por prisión preventiva. En respuesta, Raúl Noblecilla, abogado de Bettsy Chavez, indicó que el asilo político es seguro e informó que dejaría la defensa.

¿Por qué la Fiscalía pide prisión preventiva contra Betssy Chávez?

El 3 de septiembre último, el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus presentado por la defensa legal de Chávez Chino y ordenó su libertad inmediata. Asimismo, ordenó al Poder Judicial tomar las medidas necesarias para asegurar la presencia de la exministra en las diligencias judiciales.

El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso la excarcelación e impuso a la acusada la medida de comparecencia con restricciones bajo tres regalas de conducta: la obligación de no ausentarse de la localidad de Lima sin autorización del Juzgado, comparecer para el control biométrico cada 7 días, la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal cuando sea requerida para cualquier actuación del proceso.

PUEDES VER: Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

lr.pe

La ex primera ministra incumplió los dos últimos requerimientos. Chávez no acudió al control biométrico en tres ocasiones: 29 de setiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre. Además, se ausentó en cuatro sesiones del juicio oral. Adicionalmente, la fiscal Zoraida Ávalos no descarta que se haya incumplido con la obligación de no ausentarse de Lima, pues no se tuvo conocimiento de su paradero.

"En consecuencia, a criterio de este Despacho Supremo, la prisión preventiva se considera idónea en el presente caso, ya que la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad, resulta útil y adecuada para alcanzar el fin constitucional de asegurar la realización del proceso penal, así como garantizar la comparecencia del imputado y evitar la obstaculización de la averiguación de la verdad", estableció Ávalos.

Notas relacionadas
José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

LEER MÁS
”Hoy tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

”Hoy tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

LEER MÁS
Ollanta Humala: Fiscalía formaliza investigación por caso Madre Mía por presuntos crímenes de lesa humanidad

Ollanta Humala: Fiscalía formaliza investigación por caso Madre Mía por presuntos crímenes de lesa humanidad

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

LEER MÁS
Christian Cueva postularía como diputado en las Elecciones 2026 con el partido de Fiorella Molinelli

Christian Cueva postularía como diputado en las Elecciones 2026 con el partido de Fiorella Molinelli

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

LEER MÁS
Diputada peruana en España: “Keiko y Dina representan todo el machismo político que hay en el Perú”

Diputada peruana en España: “Keiko y Dina representan todo el machismo político que hay en el Perú”

LEER MÁS
Pedro Castillo puede postular al Senado hasta no tener una condena en su contra o estar inhabilitado

Pedro Castillo puede postular al Senado hasta no tener una condena en su contra o estar inhabilitado

LEER MÁS
Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025