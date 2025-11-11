SAC del Congreso aprueba informe que plantea inhabilitar a Pedro Castillo y Betssy Chávez por caso golpe de Estado

Pedro Castillo y Betssy Chávez afronta la etapa final del caso golpe de Estado. Foto: composición LR.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, liderada por la congresista Lady Camones (APP), aprobó este viernes el informe final elaborado por la congresista Ana Zegarra (Somos Perú), el cual propone inhabilitar por 10 años del ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo Terrones, a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino y al exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

