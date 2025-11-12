”Mañana tomaré posesión de mi cargo”: la promesa que encendió el plantón por Delia Espinoza

Hoy se vence el plazo de 48 horas para que la fiscal Delia Espinoza sea reincorporada como fiscal de la Nación, así lo dictaminó la segunda resolución cautelar judicial del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, al reiterar la reposición en el marco de la demandada de amparo iniciada en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el plazo mencionado.

Ante la expectativa de la llegada de Espinoza a la sede del Ministerio Público, el día de hoy, miércoles 12 de noviembre, se convocó a un plantón al exterior de la Fiscalía para exigir al actual fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, que cumpla con la resolución del Poder Judicial. Sin embargo, el fiscal involucrado en el caso Cuellos Blancos, manifestó que no acatará hasta ser notificado por la JNJ, acto que generó la indignación de Espinoza, quien confirmó que mañana acudirá a la sede fiscal para “tomar posesión de mi cargo”, expresó.

Carteles, banderas y batucada

Aproximadamente a las 8 de la mañana, un vehículo oficial del Ministerio Público se estacionó frente a la puerta principal de acceso a la sede fiscal, al interior el Fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez, quien al ver la presencia de medios indicó a su conductor que siga avanzando hasta la puerta trasera. Un acto que refleja cierto temor a lo que podría ser una destitución anunciada.

Una hora después, empezaron a llegar los primeros manifestantes junto a un grupo de jóvenes que a ritmo de tambores y una trompeta se sumaron a las arengas a favor de Delia Espinoza. Al inicio la cantidad era poca, pero el sonido notable, mediante megáfonos y parlantes, sus voces se hicieron escuchar. “Fuera Cuello Blanco”, “Delia, el pueblo está contigo”, “Regresa la Fiscal de la Nación”, estas fueron algunas de las frases que repetían los simpatizantes.

Un plantón que se realizó de manera pacífica, para entonces, los accesos al Ministerio Público seguían aperturados con normalidad. El número creció 30 minutos después, un grupo de se sumó con una bandera que fue desplegada en el frontis de la sede fiscal, logrando más presencia. Esta vez, no se registró la presencia de grupos en contra de la reposición de Delia Espinoza, lo que permitió que no se produzcan enfrentamientos como ocasiones anteriores.

El reloj marca las 10:30 de la mañana, un grupo de transportistas se hace presente en la manifestación, entre ellos el dirigente Julio Campos. Cargando un cartel que formaba la palabra Callao, provocaron que casi toda la cuadra se llene de simpatizantes. Al ser un número considerable, la policía formó un cordón de efectivos ante cualquier eventualidad.

Delia Espinoza agradece a los manifestantes

Casi al mediodía, una llamada inesperada sorprendió a los simpatizantes, utilizando el megáfono, la voz de Delia Espinoza se hizo escuchar al exterior del Ministerio Público. Entre arengas, agradeció a los simpatizantes que participaron del plantón y anunció que acudirá a la sede fiscal para exigir su cargo. Además, criticó la falta de autoridad del juez que emitió la resolución al no pedir la reincorporación inmediata.

“El juez está claudicando de su propia autoridad. Se está poniendo en manos de la Junta Nacional de Justicia a pesar de que sabe y le consta que desde hace más de un mes la Junta Nacional de Justicia no quiere reponerme, no quiere cumplir con la medida cautelar. El juez no está actuando conforme a sus atribuciones constitucionales", sostuvo.

Una llamada que generó esperanzas para los simpatizantes y que provocó que la marcha se movilice hacia la Corte Superior de Justicia, ubicada a pocas cuadras de la Fiscalía. Una vez ubicados al frente de la sede judicial, las arengas cambiaron y se dirigieron hacia el juez Fidel Torres Tasso. “No seas cobarde”, “Te espera la cárcel”, “juez cuellos blancos”, se escuchó.

El plantón en la CSJ se realizó durante una hora, antes de culminar con la manifestación, anunciaron que se sumarán a la próxima marcha convocada para el viernes 14 de noviembre e invitaron a los transeúntes a sumarse.

La jornada culminó entre cánticos y aplausos, en un ambiente de expectativa, por lo que ocurrirá en las próximas horas. Mientras la resolución judicial sigue pendiente de ejecución, la figura de Delia Espinoza se consolida como símbolo de resistencia frente a la Junta Nacional de Justicia.