LO FALSO:

Último minuto: fiscal Domingo Pérez enunciará a hija de Keiko Fujimori.

En entrevista a La República, fiscal Domingo Pérez afirmó que denunciará a Kiara Fujimori por haber estudiado y por tener conocimiento de los actos de su progenitora. Fiscalía pide 35 años para la hija de Keiko Fujimori.

LO VERDADERO:

José Domingo Pérez, en comunicación con el Verificador de La República, desmintió el viral y aclaró que en ninguna entrevista hecha a La República afirmó que denunciará a la hija de Keiko Fujimori.

No hay evidencia de que José Domingo Pérez haya declarado en entrevistas a La República que denunciará a la hija de la lideresa fujimorista; así mismo, tampoco se encontró que en el portal de IDL-Reporteros el fiscal haya afirmado la proposición difamatoria difundida en redes.

Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular, lleva sobre su espalda varias investigaciones y cuestionamientos que la han marcado en su carrera. El más reciente, y del cual hay una orden de archivamiento, es el emblemático caso "Cócteles", que la involucran en el presunto lavado de dinero por alrededor de US$ 17.307.359,72 a través de su movimiento jerárquico que actualmente tiene 21 curules en el Congreso de la República.

El principal fiscal en investigar varios de sus movimientos sospechosos es José Domingo Pérez, quien ha denunciado ser víctima de una persecución política. En este contexto, se ha viralizado por las redes sociales que el mencionado servidor público habría declarado, en una entrevista para La República, que denunciará a Kiara Fujimori, hija de Keiko, por supuestamente conocer los presuntos actos ilícitos de su madre. No obstante, se trata de una narrativa difamatoria.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 3.100 reacciones, 3.200 comentarios y fue 124 veces compartido por distintos usuarios en varias plataformas.

Fiscal Domingo Pérez no denunciará a Kiara Fujimori

Basándonos en las proposiciones del bulo, revisamos la última entrevista dada al fiscal Domingo Pérez en el local de La República, que fue abordada por la periodista Julianna Oxenford el 21 de octubre de 2025 en el programa "Arde Troya", donde se comentó sobre el pedido del Poder Judicial de archivar el "caso Cócteles".

En ningún fragmento del programa, Domingo Pérez afirma que denunciará a la hija de Keiko Fujimori por presuntamente saber las acciones supuestamente ilícitas de su madre. Sin embargo, el fiscal sí comentó que tiene temor de que la lideresa de Fuerza Popular lo persiga por investigarla.

Por estas pruebas, nos comunicamos con el fiscal Domingo Pérez para consultar sobre esta cita difamatoria.

"No es cierto. En las entrevistas brindadas a La República no he señalado acerca de la persona mencionada. Asimismo, desconozco si existe alguna denuncia en su contra o investigaciones en curso en las fiscalías penales", aseveró.

En otra oración, se señala que también la fuente es Gustavo Gorriti, periodista peruano que fue premiado como Héroe Mundial de la Libertad de Prensa, a través del portal IDL-Reporteros. Al buscar información o entrevistas donde se cite al fiscal, la última vez que se le nombró en el medio fue el 6 de marzo de 2025.

Conclusión

El fiscal Domingo Pérez aclaró al Verificador de La República que la proposición del viral, que afirma una supuesta denuncia a Kiara Fujimori, hija de Keiko Fujimori, es falsa. El bulo difamatorio señala que ocurrió en una entrevista en La República, pero no hay evidencia de ello. También el portal IDL-Reporteros, que también el enunciado viral señala como fuente, no cuenta con la cita difundida en sus investigaciones donde se nombra al servidor público. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

