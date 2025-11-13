El extrabajador del Congreso, Daniel Luza Amésquita, fue quien utilizó una cámara institucional del Parlamento para grabar el mitin de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en Trujillo, según concluyó el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo. En ese sentido, el órgano electoral le pidió sus descargos a Luza Amésquita.

En sus descargos brindados el último 12 noviembre al JEE, el excolaborador del Legislativo aseguró que debido a un "error involuntario" traslado el equipo de filmación hasta el evento fujimorista. Según sus propias declaraciones, su "error involuntario" se debe a que el aparato tecnológico "posee características muy similares" al que utiliza para sus actividades personales.

Además, Luza Mésquita contó que pudo sacar la cámara de su centro de labores y que el personal de seguridad no lo reviso en su horario de salida. La razón —cuenta— es porque "venía laborando un tiempo considerable en el Congreso, por lo que no era necesario mayor revisión sobre mi persona y porque este incidente no lo había presentado antes".

"El día 30 de octubre, en horas de la tarde, participé en un evento de carácter privado, sin percatarme en ese momento de que la videocámara correspondía a la institución en la que laboraba. Esta situación se originó por la inercia y la rutina propia de mis labores audiovisuales, en las que manejo con frecuencia equipos de similares características", narró y luego aseguró que, al darse cuenta de su "confusión" devolvió la cámara al día siguiente "en las mismas condiciones en que fue recibido".

"Una confusión involuntaria producto del cansancio", se justifica el extrabajador del Congreso

El extrabajador justificó su "error involuntario" al indiciar que "el hecho se debió exclusivamente a una confusión involuntaria, producto del cansancio acumulado de la larga jornada laboral" y que su equipo es similar al del Congreso.

En esa misma línea, según el relato de Luza Amésquita, también limpió al responsable de comunicaciones y la jefatura de la Oficina de Participación Ciudadana al indicar que no tenían conocimiento de su "error involuntario" hasta el momento en que se reveló que usó la cámara del Congreso para el mitín de Keiko Fujimori.

"Reconozco plenamente que, como servidor público del Congreso de la República, tenía la obligación de no emplear bienes, equipos o recursos institucionales para fines ajenos a mis funciones laborales; sin embargo, de manera no intencionada se produjo dicha confusión", dijo.