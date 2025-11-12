HOYSuscripcion LR Focus

LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Política

Ollanta Humala: Fiscalía formaliza investigación por caso Madre Mía por presuntos crímenes de lesa humanidad

El expresidente Ollanta Humala es investigado por los supuestos delitos de homicidio calificado (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada que se habrían cometido en 1992. La indagación también alcanza a otros 4 exmiembros del Ejército. La Fiscalía tendrá 8 meses para realizar las diligencias que considere necesarias.

El expresidente afrontará una nueva investigación en su contra. Foto: Composición/LR
El expresidente afrontará una nueva investigación en su contra. Foto: Composición/LR

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala por el caso Madre Mía.

Esto se da por los presuntos delitos de homicidio calificado (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada en el contexto de crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos en 1992. La indagación también alcanza a Tobías Huaringa ‘Huaringa’, Nicanor Guerra ‘Rambo’, Amílcar Gómez ‘Chicho' y Russel Vela ‘Livio’.

Dentro de las diligencias que realizará el Ministerio Público se encuentran la toma de declaraciones de los procesados, familiares de las víctimas, solicitudes de información al Ministerio de Defensa, entre otros.

Para estas actividades, la investigación compleja se prolongará por 8 meses, hasta mayo del 2026.

De acuerdo con RPP, el juez Jorge Chávez Tamariz dispuso que los investigados sean incluidos en el Registro Nacional de Procesados por delito de Desaparición Forzada. De igual manera, se les impuso comparecencia simple contra los procesados.

El caso

Según la acusación fiscal, ellos estuvieron bajo el mando de Humala Tasso, conocido como 'Capitán Carlos', quien asumió en junio de 1992 el liderazgo del Batallón Contrasubversivo 313 en la base militar Madre Mía.

Además, sostiene la Fiscalía, en ese entonces, se conformaron grupos de patrullaje en las distintas zonas aledañas del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, en la provincia de Marañón, en Huánuco.

Asimismo, el Ministerio Público detalló que el caso, que ha sido declarado como complejo, enmarca la investigación sobre la tortura y asesinato "con crueldad" de Edgardo Isla el 25 de junio de 1992 que, presuntamente, fue cometido por los subordinados de Humala en el caserío de Yanajanca. Además, también incluye los mismos hechos habrían sido cometidos contra Nemer Acuña.

"Los restos óseos de ambas víctimas ya han sido recuperados e identificados como parte de la investigación", informó la Fiscalía a través de un comunicado el último 11 de noviembre.

No obstante, la investigación también incluye la desaparición de Luis Izaguirre, Nelson Hoyos, Hermes Estela y Yander Leandro, que ocurrieron en junio y septiembre del mismo año en los caseríos de Yanajanca, La Morada y Alto Pucayacu.

