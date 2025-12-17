HOYSuscripcion LR Focus

Reinfo hasta fines de 2026: estos son los congresistas que votaron a favor de la ampliación

La Comisión Permanente del Congreso aprobó la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026, en una votación marcada por divisiones políticas y protestas de mineros en distintas regiones del país.

Congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, entre otras, votaron a favor de la ampliación. Foto: composición LR/Congreso
La Comisión Permanente del Congreso aprobó la ampliación del Reinfo hasta fines de 2026 y definió con su votación qué parlamentarios respaldaron esta nueva prórroga del proceso de formalización minera. La decisión se adoptó en medio de cuestionamientos por los reiterados aplazamientos y las movilizaciones impulsadas por gremios vinculados a la pequeña minería.

La medida mantiene vigente el proceso de formalización minera mientras se espera la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), y refleja la insistencia del Parlamento en prolongar este mecanismo que ha sido cuestionado por su potencial efecto de prolongar “licencias sin caducidad” para la minería informal y artesanal.

En total, trece congresistas votaron a favor de la ampliación, frente a cinco que se pronunciaron en contra y dos que optaron por la abstención. La votación volvió a evidenciar alianzas transversales dentro del Congreso, con respaldo desde bancadas de derecha, centro e izquierda.

Reinfo: estos son los congresistas que votaron a favor de la ampliación

Estos son los parlamentarios que respaldaron la ampliación del Reinfo hasta fines de 2026 en la Comisión Permanente del Congreso:

CongresistaBancada
Martha MoyanoFuerza Popular
Patricia JuárezFuerza Popular
Eduardo SalhuanaAlianza para el Progreso (APP)
Jorge MarticorenaAlianza para el Progreso (APP)
Digna CallePodemos Perú
Roberto SánchezJuntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial
Víctor Cutipa Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial
Jorge ZeballosRenovación Popular
Ana ZegarraSomos Perú
Carlos Alva Acción Popular
Alex ParedesSomos Perú
Alfredo ParionaBancada Socialista
Patricia ChirinosRenovación Popular

En contraste, cinco congresistas se pronunciaron en contra de la ampliación del Reinfo, al considerar que nuevas prórrogas sin cambios estructurales prolongan la informalidad minera: Ilich López, Arturo Alegría, Gladys Echaíz, Karol Paredes y Ruth Luque. Mientras que solo dos congresistas se abstuvieron: Waldemar Cerrón y Flavio Cruz.

