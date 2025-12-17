Reinfo hasta fines de 2026: estos son los congresistas que votaron a favor de la ampliación

Congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, entre otras, votaron a favor de la ampliación. Foto: composición LR/Congreso | composición LR/Congreso

Congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, entre otras, votaron a favor de la ampliación. Foto: composición LR/Congreso | composición LR/Congreso

La Comisión Permanente del Congreso aprobó la ampliación del Reinfo hasta fines de 2026 y definió con su votación qué parlamentarios respaldaron esta nueva prórroga del proceso de formalización minera. La decisión se adoptó en medio de cuestionamientos por los reiterados aplazamientos y las movilizaciones impulsadas por gremios vinculados a la pequeña minería.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La medida mantiene vigente el proceso de formalización minera mientras se espera la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), y refleja la insistencia del Parlamento en prolongar este mecanismo que ha sido cuestionado por su potencial efecto de prolongar “licencias sin caducidad” para la minería informal y artesanal.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En total, trece congresistas votaron a favor de la ampliación, frente a cinco que se pronunciaron en contra y dos que optaron por la abstención. La votación volvió a evidenciar alianzas transversales dentro del Congreso, con respaldo desde bancadas de derecha, centro e izquierda.

PUEDES VER: Congreso concede a José Jerí facultades para crear el delito de revelación de la información

Reinfo: estos son los congresistas que votaron a favor de la ampliación

Estos son los parlamentarios que respaldaron la ampliación del Reinfo hasta fines de 2026 en la Comisión Permanente del Congreso:

Congresista Bancada Martha Moyano Fuerza Popular Patricia Juárez Fuerza Popular Eduardo Salhuana Alianza para el Progreso (APP) Jorge Marticorena Alianza para el Progreso (APP) Digna Calle Podemos Perú Roberto Sánchez Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial Víctor Cutipa Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial Jorge Zeballos Renovación Popular Ana Zegarra Somos Perú Carlos Alva Acción Popular Alex Paredes Somos Perú Alfredo Pariona Bancada Socialista Patricia Chirinos Renovación Popular

PUEDES VER: JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

En contraste, cinco congresistas se pronunciaron en contra de la ampliación del Reinfo, al considerar que nuevas prórrogas sin cambios estructurales prolongan la informalidad minera: Ilich López, Arturo Alegría, Gladys Echaíz, Karol Paredes y Ruth Luque. Mientras que solo dos congresistas se abstuvieron: Waldemar Cerrón y Flavio Cruz.