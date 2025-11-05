HOYSuscripcion LR Focus

Rosa María Palacios critica a José Jerí: “Las extorsiones no se resuelven tomándose fotos, sino con medidas concretas”

La conductora de ‘Sin guion’ explicó que la violencia de los sicarios que vienen asesinando a los choferes es la razón de las protestas. También enfatizó en que el problema no se resuelve con promesas, sino con acciones.

RMP demandó al Gobierno tomar medidas ante las extorsiones. Foto: composición LR
Rosa María Palacios en su programa del día de hoy cuestionó fuertemente al presidente José Jerí tras haberse reunido ayer con los transportistas: “El problema de las extorsiones no se arregla con remangarse la camisa y tomarse la foto, por más simpático que quieras parecer a la población, la solución es tomar medidas”. Para ella, el mandatario ha intentado mostrar una imagen impecable y un gran desempeño con sus apariciones públicas, pero la realidad es que aún no se ven resultados concretos en su gestión.

En cuanto a la situación de los transportistas peruanos, Palacios comentó que, durante la marcha realizada el martes 4 de noviembre, los conductores se reunieron con Jerí para manifestarle sus reclamos debido a que siguen siendo gravemente perjudicados. “Nadie se quiere subir a un bus en el que hay un sicario que mata al chofer, ese es el problema y por eso es que están protestando”, indicó. Además, alertó sobre el aumento de las extorsiones y homicidios, que siguen siendo una preocupación a pesar de que el año aún no ha terminado.

Cabe resaltar que, tal como lo comentó Rosa María Palacios, durante el paro de transportistas del día de ayer se observó represión por parte de la policía contra los protestantes e incluso los periodistas que se encontraban cubriendo lo sucedido, a pesar de que no se vio ningún comportamiento violento y solo intentaban trasladarse en caravanas “sin hacerle daño a nadie”. “Al ver a los transportistas de esta manera, la sociedad entiende que hay un problema grande, y para eso es la protesta: para sensibilizar a la población y demandar al Estado peruano, que tiene el monopolio de la fuerza, que tome una determinación porque a los choferes los siguen matando”, infirió la conductora y enfatizó en el hecho de que se deberían cambiar las leyes procrimen promovidas por este Congreso.

Para finalizar con este tema, la periodista reprobó el hecho de que se haya incrementado el presupuesto de este año para reprimir a los manifestantes y no para solucionar el problema de la delincuencia. “El problema central es que se necesitan leyes, recursos, gestión y muchas veces inteligencia”, concluyó Palacios. 

