Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
🔴 NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre

Economía

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: José Jerí, Mario Vizcarra, César Acuña y otros expositores, cronograma y propuestas económicas

Bajo el lema “Firmes en la acción, ¡por la patria!”, el CADE Ejecutivos 2025 se inauguró este martes 4 de noviembre. Foro empresarial contará con la participación del mandatario José Jerí, ponentes internacionales y candidatos presidenciales.

La edición 2025 del CADE Ejecutivos se realiza en el Centro de Convenciones, ubicado en San Borja. Foto: IPAE
La edición 2025 del CADE Ejecutivos se realiza en el Centro de Convenciones, ubicado en San Borja. Foto: IPAE

Luego de 17 años, Lima vuelve a ser sede del CADE Ejecutivos 2025. Dicho evento reunirá a cientos de líderes empresariales, autoridades de Estado, expositores internacionales y candidatos a las elecciones presidenciales 2026, quienes debatirán sobre diversos temas como la gobernabilidad, la seguridad y el crecimiento económico del país.

Durante el primer día de este foro empresarial, se contará con la participación del presidente José Jerí. Recordemos que ni los exmandatarios Pedro Castillo ni Dina Boluarte habían acudido a las invitaciones de las anteriores ediciones para ofrecer un balance económico de sus gestiones ante una audiencia como ésta. Asimismo, participará Mario Vizcarra, César Acuña y otros.

Inicia CADE Ejecutivos 2025: sigue las incidencias del foro empresarial EN VIVO

15:47
4/11/2025

María Isabel León llama a reconstruir la confianza

La presidenta del CADE Ejecutivos, sostuvo que nuestro país exige liderazgo y acciones que reconstruyan la confianza. En su opinión, "no todo el empresariado ha estado a la altura que requiere nuestro país".

15:43
4/11/2025

CADE Ejecutivos abordará seguridad y crecimiento económico

María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025, explicó los cinco pilares de este foro empresarial: libertad y democracia, institucionalidad sólida, crecimiento económico, justicia efectiva, transformación de salud y educación, así como seguridad para todos. 

15:22
4/11/2025

Se inauguró CADE Ejecutivos 2025

Se realiza el corte de cinta en clásica ceremonia inaugural del CADE 2025. Participan Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, y María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025. 

15:15
4/11/2025

¿Cuál es el lema del CADE Ejecutivos 2025?

“Firmes en la acción, ¡Por la patria!” es el lema de la 63 edición del CADE Ejecutivos que se realiza en el centro de Convenciones de Lima. 

15:13
4/11/2025

¿Quiénes estarán en la jornada inaugural del CADE 2025?

Para el primer día del CADE, se tienen programadas las palabras de bienvenida de Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, y de María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025. Luego de ello, el presidente José Jerí, ofrecerá un mensaje inaugural.

