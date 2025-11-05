HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Perú en crisis: transporte y comercios paran por crímenes | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Esta decisión ratifica el fallo inicial que ordena la paralización del cobro de peajes de Rutas de Lima en la carrerta Panamericana Sur.

Rutas de Lima deberá suspender cobros desde este de noviembre. Foto: composición LR
Rutas de Lima deberá suspender cobros desde este de noviembre. Foto: composición LR

El Poder Judicial rechazó la apelación presentada por la empresa Rutas de Lima y ordenó la suspensión inmediata del cobro de peajes en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra. La decisión ratifica el fallo emitido en primera instancia, que había dispuesto paralizar el cobro hasta que se defina el fondo del litigio con la Municipalidad de Lima.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

LEER MÁS
Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

LEER MÁS
Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

LEER MÁS
Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

LEER MÁS
Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo

Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo

LEER MÁS
Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Fuerza Popular oculta el video del mitin de Keiko Fujiimori donde se usó cámara del Congreso

Fuerza Popular oculta el video del mitin de Keiko Fujiimori donde se usó cámara del Congreso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

Niño asiste a clases presenciales sin saber del paro de transportistas y la reportera le da la noticia en vivo: "Tendrás que regresarte a tu casa solo"

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025