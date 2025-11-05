Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra
Esta decisión ratifica el fallo inicial que ordena la paralización del cobro de peajes de Rutas de Lima en la carrerta Panamericana Sur.
El Poder Judicial rechazó la apelación presentada por la empresa Rutas de Lima y ordenó la suspensión inmediata del cobro de peajes en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra. La decisión ratifica el fallo emitido en primera instancia, que había dispuesto paralizar el cobro hasta que se defina el fondo del litigio con la Municipalidad de Lima.
