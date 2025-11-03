El incremento de la inseguridad ciudadana contradice la estrategia comunicacional de José Jerí

José Jerí visita penales, va a comisarías y participa de operativos en madrugada, siempre bajo el lente de una cámara y publicando cada acción en sus redes sociales. Ante la prensa, asegura de forma enérgica que, desde el Ejecutivo, luchan contra la inseguridad ciudadana. La realidad, en cambio, contradice la imagen. Desde que asumió su gobierno se han registrado 75 asesinatos a nivel nacional, de los cuales 28 pertenecen a Lima y Callao, según cifras del Sinadef.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El sucesor de Dina Boluarte participa de operativos y requisas en penales. El último 25 de octubre, lideró el traslado de 45 reos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de extrema seguridad en el penal Ancón I. Antes de ello, el 22 del mismo mes visitó el penal de Lurigancho, conocido como el más hacinado del país. El 13 de octubre participó del operativo ‘Ciclón’ en el penal Miguel Castro Castro.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Paralelamente, los homicidios por motivo de extorsión y sicariato en el sector transporte continúan e, incluso, hubo un asesinato durante la manifestación del 15 de octubre. Sumado a ello, tan solo el primer día del estado de emergencia decretado en Lima y Callao se reportaron cinco asesinatos. La cifra sigue aumentando.

En ese contexto, “la realidad del desborde criminal comienza a contradecir de manera grave la narrativa de Jerí que tiene claves de propaganda muy nítidas”, advierte el periodista y analista político Ivan García en entrevista a La República.

La narrativa a la que hace referencia es, según explica, una “estrategia comunicacional estilo click, es decir, que busca generar impacto en redes sociales. “En sus apariciones públicas Jerí se muestra muy dinámico, con energía noctámbula y lo mismo se refleja en las piezas comunicacionales que tienden a ser muy audiovisuales que muestran al presidente ejerciendo liderazgo e iniciativa”, refiere García.

“Yo no creo que eso esté mal. El problema viene cuando la realidad no se condiga con esa imagen que proyecta Jerí. Es una estrategia que tiene alas cortas y pies de barro, si es que no comienzan a haber resultados y reformas concretas. La propaganda nos vende un sueño y una ilusión que golpea si no se cumple”, agrega.

Marketing político similar al de Alberto Fujimori

El docente de Sociología de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, José Luis Ramos Salinas, coincide en que “mostrar” que se ejecutan acciones para combatir la inseguridad ciudadana no implica necesariamente que estas tengan resultados.

De hecho, Ramos identifica ciertas similitudes entre José Jerí y el exdictador Alberto Fujimori.

Para ello, explica, Jerí parte del contexto que “la inseguridad ciudadana es bastante alta en el país y que el gobierno anterior no hizo nada”. Ante esto, la estrategia, tanto para su gobierno como para cualquier otro que enfrente ese problema, es identificar de qué forma la ciudadanía pensará que el Ejecutivo “está haciendo algo”.

Para revertir esa percepción simplemente hay que recurrir a “las mismas metodologías que todas las dictaduras del mundo han utilizado”, sostiene Ramos.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero embajador de Perú en Estados Unidos

“En el caso nuestro habría que recordar lo que hacía Fujimori. Jerí es un presidente que hace cosas, no es un presidente que dispone que se haga, es un presidente que participa de lo que se está haciendo, no es alguien que ordena que otros lo hagan. Entonces, si hay una requisa en un penal, él está allí. Si hay un operativo en algún lado, él está allí, tal como lo hacía Fujimori”, anotó.

Esa presencia, dice, es estratégica. “El presidente contrasta con quienes lo acompañan. Ellos van vestidos formalmente, él no. Él va con blue jean, zapatos sport, camisa blanca y las mangas remangadas, que es el ABC del marketing político. Lo blanco expresa honestidad y tener las mangas remangadas hasta los codos, trabajo. Entonces, se genera esa sensación de que el presidente está haciendo algo”, precisa.

Para terminar de completar la percepción de que se están ejecutando cambios, bastaría con “inventar” culpables.

Ramos Salinas resalta que si bien, a la fecha, no es el caso del actual gobierno, es un escenario que podría darse.

“Hay que ver más adelante si eso que hace el presidente trae resultados. Y bueno, de eso no tenemos pruebas todavía, pero las dictaduras se las inventan. Así que no sería nada raro que las detenciones y los logros que exhibe la Policía no sean verídicos, sino se trate de detenciones a personas que no tienen directa responsabilidad de los delitos que se les acusa, pero que tienen un prontuario tal que permite fácilmente que la ciudadanía asuma que ellos son los culpables”, manifiesta.

La ciudadanía está dispuesta a perder un estado de derecho en aras de la seguridad ciudadana

Resalta también el uso de la seguridad como elemento para la pérdida de une estado de derecho. “Todas las dictaduras saben que la población está dispuesta a sacrificar sus derechos en nombre de la seguridad. De hecho, el Perú tiene tendencia a ello desde hace mucho tiempo. Una vez generado el miedo por la criminalidad, la ciudadanía pide que se implante la pena de muerte, piden estado de emergencia que es lo que viene sucediendo en el país”, menciona Ramos Salinas.

Iván García complementa esta postura añadiendo que ese escenario es aprovechado por los congresistas, quienes actuando como “actores electorales” impulsan un populismo punitivo para ganar adeptos en mira a las Elecciones 2026.

“El impacto negativo que se suma al desborde de la inseguridad es que tengamos una presidencia de transición que termine cediendo a un populismo punitivo que surja o emerja en el Congreso. Y ya estamos escuchando algunas iniciativas que a mí me parecen preocupantes. Por ejemplo, el regreso de los jueces sin rostro”, anotó.

Medidas contra la inseguridad: ¿son eficientes?

Las eventuales iniciativas del Congreso y las actuales tomadas por el Ejecutivo no son tan novedosas como su estrategia de comunicación, señala Noam López, politólogo de la PUCP.

“(Jerí) Busca posicionarse como alguien que quiere realmente resolver el problema, aunque necesariamente medidas como el estado de emergencia pueden ser cuestionables, dado que en la historia tenemos varios resultados que no necesariamente han resultado eficaces”, sostiene a este medio.

López identifica cierta “falta de creatividad para enfrentar el problema”. “No sé si el presidente tenga que ir a los penales. Puede ir el Ejército del INPE, el comandante general de la Policía, de pronto hasta el Ministro del Interior. El presidente más bien es el que tiene que liderar las reuniones y llegar a acuerdos con dispositivos privados. Por ejemplo, con operadoras telefónicas, que muy bien saben del problema, con agencias financieras, bancos, que también muy bien saben del problema. Mucha extorsión ocurre por billeteras digitales, entonces, es ahí donde debería dirigir sus esfuerzos”, considera el docente universitario.

No debería incentivarse la comparación con Nayib Bukele

Por otro lado, aunque relacionado a la inseguridad, José Jerí ha sido comparado con Nayib Bukele, su homólogo de El Salvador.

Su gira en los penales queda registrada en fotografías que luego él mismo comparte en su cuenta de X. Fotos que, en estética, se asemejan a las Bukele. La similitud viene por la vestimenta elegida por Jerí para los operativos, siempre jean azul y camisa remangada.

Los planos elegidos por su equipo de comunicación también se asemejan a los de su par salvadoreño. Jerí está en el centro observando a un grupo de reos arrodillados.

Aún así, tanto Iván García como José Luis Ramos coinciden en que no se debería incentivar la comparación con Bukele, pues se trata de un presidente que ha afectado el estado de derecho y su régimen tiene similitudes a las de una dictadura.

“No vaya a ser que Jerí se crea la etiqueta y termine en acciones similares”, refirió García.

José Jerí, en tanto, ha descartado ello. “(¿Se considera usted el Bukele peruano?) No, me considero José Jerí, pero estamos aprendiendo sobre la base de otras experiencias que es importante destacar. Cada uno tiene una personalidad, un estilo distinto y nosotros estamos aprendiendo para aplicar acá en nuestro país que tiene una particularidad”, respondió a la prensa.

Somos Perú, partido de José Jerí, buscaría ganar popularidad

En otra parte, relacionado al punto de actores electorales, García no considera que el mandatario busque protagonismo mediático en favor de Somos Perú, pues toda presidencia siempre afecta la figura de quien la asume.

“Personalmente considero que toda acción gubernamental desgasta antes que sumar. Parece que en Somos Perú ya se dieron cuenta de que estos meses serán un desgaste muy fuerte para su partido, por lo que han empezado a compensar ello. ¿De qué forma? De una manera electorera, populista y rápida. Se habló sobre sumar a sus filas a Sussy Díaz y, finalmente, fue su hija Florcita Polo quien confirmó que se presentará como diputada”, expresó.