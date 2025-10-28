HOYSuscripcion LR Focus

¡Susy Díaz vuelve! Y los Vizcarra quieren llegar a Palacio | Arde Troya con Juliana Oxenford

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

El expresidente Pedro Castillo, investigado por su intento de golpe de Estado, se pronunció con miras a las Elecciones 2026, a pesar de que podría ser inhabilitado por el Congreso por 10 años.

El expresidente Pedro Castillo se pronunció durante la audiencia del juicio oral en su contra este martes 28 de octubre con miras a las Elecciones 2026. En ese sentido, el exmandatario —quien es investigado por el presunto delito de rebelión tras su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022— aseguró que en los comicios electorales del próximo año, junto con su partido político, "recuperará el gobierno".

En ese sentido, el exjefe de Estado afirmó que "en abril del 2026" con un grupo de personajes políticos, el partido Juntos por el Perú y su organización política Todo con el Pueblo, lograrán su objetivo.

Actualmente, el expresidente Castillo no podría postular a la Presidencia debido a que se encuentra privado de su libertad por el proceso judicial que viene afrontando en medio de una prisión preventiva hasta diciembre de este año.

Por otro lado, desde el Congreso, precisamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se elabora un informe que proponer inhabilitarlo de la función pública por un periodo de 10 años, debido a su intento de golpe de Estado en 2022 cuando dio un mensaje a la Nación y anunció el cierre del Parlamento.

En tanto, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial imponer una pena privativa de la libertad contra el exmandatario por de 34 años de cárcel, una reparación civil mayor a los S/64 millones y una inhabilitación de la función pública de tres años y medio.

En agosto de este año, el exjefe supremo inscribió a su partido político "Todo con el Pueblo" ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, la agrupación no podrá formar parte de los partidos que postulan al 2026 porque el plazo de inscripción venció en julio del 2025. Recién podrá participar para los comicios regionales y municipales o en 2031.

Pedro Castillo y su mensaje al Congreso con miras a las Elecciones 2026: "Nos vemos en el cambio de mando"

Desde el penal de Barbadillo, el exmandatario Pedro Castillo participó en una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), donde se evaluaron las denuncias constitucionales en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Durante su intervención, Castillo Terrones dirigió un contundente mensaje al Congreso de la República, afirmando que este estaba destinado a la ciudadanía y no constituía una defensa frente a los cargos que se le imputan.

“Ustedes tienen un carro del año, un sueldo. Quieren acabar con una persona. Estaré aquí y donde quieran ustedes. En Palacio de Gobierno nos vamos a encontrar. Nos vemos en el cambio de mando. En ese sentido, estaré aquí y donde quieran ustedes. Me he dirigido al pueblo, no a esta Subcomisión”, dijo.

