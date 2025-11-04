Betssy Chávez hoy EN VIVO: Perú rompe relaciones diplomáticas con México y definirá salvoconducto en los próximos días
Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México. Tras conocerse su situación, el Gobierno de Josér Jerí rompió relaciones diplomáticas con el país dirigido por Claudia Sheinbaum. Horas más tarde, el canciller Hugo de Zela anunció que, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran analizando otorgar el salvoconducto.
- Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo
La ex primera ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México en medio de un juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Tras darse a conocer su situación legal el último 3 de noviembre, el Gobierno de José Jerí decidió romper relaciones diplomáticas con el país mexicano dirigido por Claudia Sheinbaum, quien respalda asilar a Chávez Chino en su país. Sin embargo, el canciller Hugo de Zela aseguró que se encuentran analizando otorgar o no el salvoconducto a la excongresista para que pueda salir del país.
Betssy Chávez asilada en la Embajada de México: ÚLTIMAS NOTICIAS
Abogado de Betssy Chávez renuncia en audiencia
El abogado Luis Barranzuela presentó su renuncia a la defensa de la exministra Betssy Chávez luego de enterarse por los medios de comunicación que esta había recibido asilo en la embajada de México.
"Yo no podría continuar una defensa, porque esta defensa se prepara y se ha preparado desde el mes de marzo. Sin embargo, para no dejarla en indefensión, continuaré hasta que usted decida si se hace cargo la defensa pública", declaró.
Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."
Durante la audiencia de este martes 4 de noviembre, el expresidente Pedro Castillo fue abruptamente interrumpido al iniciar un saludo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en relación con el asilo político concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez. MÁS DETALLES AQUÍ
Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela
"Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo los estudios de carácter jurídico, por el área jurídica de la Cancillería, para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano. Esto ha ocurrido recién ayer en la tarde y, por consiguiente, esos estudios recién se han iniciado", dijo en Canal N. MÁS DETALLES AQUÍ
México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez
Mediante un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México expresó su pesar y desaprobación ante la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, considerando que esta acción responde a un acto legítimo y conforme al derecho internacional por parte de México al otorgar asilo a Chávez Chino. MÁS DETALLES AQUÍ
Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció este lunes que el país ha decidido romper formalmente sus lazos diplomáticos con México. Esta medida responde a la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de conceder asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien está siendo investigada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. MÁS DETALLES AQUÍ
Abogado de Bettsy Chávez niega saber si está asilada en embajada de México: "No responde al teléfono"
El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, afirmó desconocer si su clienta ha solicitado asilo político o si se encuentra en la embajada de México. Señaló que se enteró de esta situación a través de los medios de comunicación y que, desde hace varios días, la ex primera ministra no responde a sus llamadas telefónicas, por lo que ignora su paradero actual.
"Yo he intentado (comunicarse con ella), por supuesto, y su teléfono está o malogrado o fuera de servicio o apagado, pero no hemos logrado tener comunicación. Y no ahora, yo ya le he llamado, como también lo dijo el doctor Romero, el doctor Barranzuela también le ha llamado, pero lamentablemente no hemos tenido la suerte (de una respuesta)", dijo a La República. MÁS DETALLES AQUÍ
Betssy Chávez obtiene asilo en la embajada de México en Perú, confirma canciller Hugo de Zela
Betssy Chávez, quien fue primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo y está acusada del presunto delito rebelión, se encuentra asilada en la embajada de México en Perú. Ello, en medio de un juicio oral por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.
"Hemos conocido con sorpresa. La ex premier Betsy Chávez, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, informó el último 3 de noviembre. MÁS DETALLES AQUÍ