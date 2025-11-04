El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, afirmó desconocer si su clienta ha solicitado asilo político o si se encuentra en la embajada de México. Señaló que se enteró de esta situación a través de los medios de comunicación y que, desde hace varios días, la ex primera ministra no responde a sus llamadas telefónicas, por lo que ignora su paradero actual.

"Yo he intentado (comunicarse con ella), por supuesto, y su teléfono está o malogrado o fuera de servicio o apagado, pero no hemos logrado tener comunicación. Y no ahora, yo ya le he llamado, como también lo dijo el doctor Romero, el doctor Barranzuela también le ha llamado, pero lamentablemente no hemos tenido la suerte (de una respuesta)", dijo a La República.