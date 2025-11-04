HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     
Política

Betssy Chávez hoy EN VIVO: Perú rompe relaciones diplomáticas con México y definirá salvoconducto en los próximos días

Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México. Tras conocerse su situación, el Gobierno de Josér Jerí rompió relaciones diplomáticas con el país dirigido por Claudia Sheinbaum. Horas más tarde, el canciller Hugo de Zela anunció que, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran analizando otorgar el salvoconducto.

Últimas noticia de Betssy Chávez y su asilo en la Embajada de México. Foto: Composición/LR
Últimas noticia de Betssy Chávez y su asilo en la Embajada de México. Foto: Composición/LR

La ex primera ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México en medio de un juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Tras darse a conocer su situación legal el último 3 de noviembre, el Gobierno de José Jerí decidió romper relaciones diplomáticas con el país mexicano dirigido por Claudia Sheinbaum, quien respalda asilar a Chávez Chino en su país. Sin embargo, el canciller Hugo de Zela aseguró que se encuentran analizando otorgar o no el salvoconducto a la excongresista para que pueda salir del país.

Betssy Chávez asilada en la Embajada de México: ÚLTIMAS NOTICIAS

12:21
4/11/2025

Abogado de Betssy Chávez renuncia en audiencia

El abogado Luis Barranzuela presentó su renuncia a la defensa de la exministra Betssy Chávez luego de enterarse por los medios de comunicación que esta había recibido asilo en la embajada de México.

"Yo no podría continuar una defensa, porque esta defensa se prepara y se ha preparado desde el mes de marzo. Sin embargo, para no dejarla en indefensión, continuaré hasta que usted decida si se hace cargo la defensa pública", declaró.

12:01
4/11/2025

Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

Durante la audiencia de este martes 4 de noviembre, el expresidente Pedro Castillo fue abruptamente interrumpido al iniciar un saludo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en relación con el asilo político concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez. MÁS DETALLES AQUÍ

11:51
4/11/2025

Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

"Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo los estudios de carácter jurídico, por el área jurídica de la Cancillería, para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano. Esto ha ocurrido recién ayer en la tarde y, por consiguiente, esos estudios recién se han iniciado", dijo en Canal N. MÁS DETALLES AQUÍ

11:35
4/11/2025

México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

Mediante un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México expresó su pesar y desaprobación ante la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, considerando que esta acción responde a un acto legítimo y conforme al derecho internacional por parte de México al otorgar asilo a Chávez Chino. MÁS DETALLES AQUÍ

11:25
4/11/2025

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció este lunes que el país ha decidido romper formalmente sus lazos diplomáticos con México. Esta medida responde a la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de conceder asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien está siendo investigada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. MÁS DETALLES AQUÍ

11:20
4/11/2025

Abogado de Bettsy Chávez niega saber si está asilada en embajada de México: "No responde al teléfono"

El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, afirmó desconocer si su clienta ha solicitado asilo político o si se encuentra en la embajada de México. Señaló que se enteró de esta situación a través de los medios de comunicación y que, desde hace varios días, la ex primera ministra no responde a sus llamadas telefónicas, por lo que ignora su paradero actual.

"Yo he intentado (comunicarse con ella), por supuesto, y su teléfono está o malogrado o fuera de servicio o apagado, pero no hemos logrado tener comunicación. Y no ahora, yo ya le he llamado, como también lo dijo el doctor Romero, el doctor Barranzuela también le ha llamado, pero lamentablemente no hemos tenido la suerte (de una respuesta)", dijo a La República. MÁS DETALLES AQUÍ

11:12
4/11/2025

Betssy Chávez obtiene asilo en la embajada de México en Perú, confirma canciller Hugo de Zela

Betssy Chávez, quien fue primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo y está acusada del presunto delito rebelión, se encuentra asilada en la embajada de México en Perú. Ello, en medio de un juicio oral por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

"Hemos conocido con sorpresa. La ex premier Betsy Chávez, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, informó el último 3 de noviembre. MÁS DETALLES AQUÍ

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

LEER MÁS
Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

LEER MÁS
México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí acude Acho para reunirse con transportistas y le reclaman: "No hable mucho y actúe"

José Jerí acude Acho para reunirse con transportistas y le reclaman: "No hable mucho y actúe"

LEER MÁS
Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo

Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

LEER MÁS
Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

LEER MÁS
Trabajadores vinculados al uso de cámara para mitin de Keiko tienen nexos con Fuerza Popular: ¿tendrá sanción el partido?

Trabajadores vinculados al uso de cámara para mitin de Keiko tienen nexos con Fuerza Popular: ¿tendrá sanción el partido?

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025