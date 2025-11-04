HOYSuscripcion LR Focus

Perú y México enfrentados por Betssy Chávez | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

El expresidente fue interrumpido por la jueza Norma Carbajal mientras elogiaba la postura de México en la concesión de asilo político a la ex primera ministra.

Pedro Castillo saluda a presidenta de México en audiencia por fallido golpe de Estado. Foto: composición LR
Pedro Castillo saluda a presidenta de México en audiencia por fallido golpe de Estado. Foto: composición LR

Durante la audiencia realizada esta martes 4 de noviembre, el expresidente Pedro Castillo fue interrumpido abruptamente cuando comenzaba a saludar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en relación con la concesión de asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez. Según Castillo, México había mostrado un “respeto irrestricto a los derechos diplomáticos” al otorgar protección a la ex primera ministra pero le cortaron el micrófono antes que pudiera terminar su pronunciamiento.

"Buenos días, mi saludo a la hermana presidenta Claudia de la República de México por su irrestricto respeto a los derechos de la vía diplomática. En la declaración de la OEA en los artículos 2, 4 y 12, así como la Constitución Política en el artículo 36....", pudo alcanzar a decir el exmandatario.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

El corte del micrófono ocurrió por parte de la magistrada Norma Carbajal mientras el expresidente pronunciaba sus palabras en la sala de audiencias del Penal de Barbadillo. Castillo, quien es investigado por el intento fallido del golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022, intentó terminar sus palabras pese a que fue interrumpido pero la jueza continuó con las acreditaciones correspondientes. El abogado de Betssy Chávez, Luis Barranzuela, que se encontraba presente a través de la plataforma virtual, manifestó que "hubiera sido interesante dejar que termine con sus palabras" el expresidente.

Betssy Chávez, quien fue ministra de Trabajo y luego presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Castillo, también enfrente el mismo juicio que el exmandatario Castillo. El Ministerio Público solicita en su contra una condena de hasta veinticinco años de prisión por su presunta implicancia en el intento fallido de golpe de Estado.

En las últimas cuatro audiencias, Chávez se ausentó en más de tres oportunidades, una de ellas con un certificado médico cuya autenticidad fue cuestionada por los magistrados y lo que ocasionó la expulsión del proceso de uno de sus abogados, Raúl Noblecilla, además de ser sancionado con dos meses de suspensión profesional por presentar documentación inconsistente.

PUEDES VER: Trabajadores vinculados al uso de cámara para mitin de Keiko tienen nexos con Fuerza Popular: ¿tendrá sanción el partido?

Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, informó que la Cancillería está realizando estudios sobre la posible emisión de un salvoconducto para la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de que la embajada de México le concediera asilo el 3 de noviembre.

“Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo son estudios de carácter jurídico, a través del área jurídica de la Cancillería, para poder ofrecer una respuesta al gobierno mexicano. Esto ocurrió recién ayer por la tarde, por lo que los estudios acaban de iniciarse”, explicó en una entrevista con Canal N.

Consultado sobre el tiempo que tomaría una decisión, el canciller indicó que “en unos breves días se tendría listo el informe” sobre la emisión del salvoconducto. Sin embargo, evitó precisar si el plazo sería menor a tres días. “No me atrevo a poner un plazo, esto no es un tema matemático, es un tema jurídico que requiere seriedad”, subrayó, confirmando que la excongresista permanece asilada en la residencia de la embajada mexicana.

Al ser consultado sobre precedentes, De Zela recordó que, en 1950, se le negó un salvoconducto a Víctor Raúl Haya de la Torre cuando fue solicitado por el gobierno de Colombia.

