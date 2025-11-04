Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú afirmó que se encuentran analizando otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez para salir del país rumbo a México. "Estamos haciendo los estudios de carácter jurídico para poder brindar respuesta al gobierno mexicano", dijo.
- Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela
- Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo otorgado a Betssy Chávez
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, aseguró que desde la Cancillería se encuentran realizando estudios sobre el otorgamiento del salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de que la embajada de México le otorgó asilo el último 3 de noviembre.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo los estudios de carácter jurídico, por el área jurídica de la Cancillería, para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano. Esto ha ocurrido recién ayer en la tarde y, por consiguiente, esos estudios recién se han iniciado", expresó.
TE RECOMENDAMOS
CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Al ser consultado en cuánto tiempo se tendría una decisión desde el Gobierno, el canciller aseguró que "en unos breves días se tendría listo el informe" sobre el otorgamiento o no del salvoconducto a Betssy Chávez. No obstante, evitó precisar si el plazo para dar una respuesta sería en menos de 3 días. "No me atrevo a poner un plazo, esto no es un tema matemático, es un tema jurídico que hay que verlo con seriedad", enfatizó.
Noticia en desarrollo...