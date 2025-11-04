HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Paro de transportistas: reportan escasa presencia de transporte público formal
Paro de transportistas: reportan escasa presencia de transporte público formal     Paro de transportistas: reportan escasa presencia de transporte público formal     Paro de transportistas: reportan escasa presencia de transporte público formal     
EN VIVO

Betssy Chávez asilada y noticias policiales de políticos | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú afirmó que se encuentran analizando otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez para salir del país rumbo a México. "Estamos haciendo los estudios de carácter jurídico para poder brindar respuesta al gobierno mexicano", dijo.

Betssy Chávez se encuentra alojada en residencia de la embajada de México en Perú. Foto:Composición/LR
Betssy Chávez se encuentra alojada en residencia de la embajada de México en Perú. Foto:Composición/LR

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, aseguró que desde la Cancillería se encuentran realizando estudios sobre el otorgamiento del salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de que la embajada de México le otorgó asilo el último 3 de noviembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo los estudios de carácter jurídico, por el área jurídica de la Cancillería, para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano. Esto ha ocurrido recién ayer en la tarde y, por consiguiente, esos estudios recién se han iniciado", expresó.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Al ser consultado en cuánto tiempo se tendría una decisión desde el Gobierno, el canciller aseguró que "en unos breves días se tendría listo el informe" sobre el otorgamiento o no del salvoconducto a Betssy Chávez. No obstante, evitó precisar si el plazo para dar una respuesta sería en menos de 3 días. "No me atrevo a poner un plazo, esto no es un tema matemático, es un tema jurídico que hay que verlo con seriedad", enfatizó.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
José Jerí respalda la decisión de la Cancillería de romper relaciones diplomáticas con México

José Jerí respalda la decisión de la Cancillería de romper relaciones diplomáticas con México

LEER MÁS
Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Betssy Chávez obtiene asilo en la embajada de México en Perú, confirma canciller Hugo de Zela

Betssy Chávez obtiene asilo en la embajada de México en Perú, confirma canciller Hugo de Zela

LEER MÁS
México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

LEER MÁS
Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

LEER MÁS
Trabajadores vinculados al uso de cámara para mitin de Keiko tienen nexos con Fuerza Popular: ¿tendrá sanción el partido?

Trabajadores vinculados al uso de cámara para mitin de Keiko tienen nexos con Fuerza Popular: ¿tendrá sanción el partido?

LEER MÁS
Abogado de Bettsy Chávez niega saber si está asilada en embajada de México: "No responde al teléfono"

Abogado de Bettsy Chávez niega saber si está asilada en embajada de México: "No responde al teléfono"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025