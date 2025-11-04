Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

Betssy Chávez se encuentra alojada en residencia de la embajada de México en Perú. Foto:Composición/LR

Betssy Chávez se encuentra alojada en residencia de la embajada de México en Perú. Foto:Composición/LR

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, aseguró que desde la Cancillería se encuentran realizando estudios sobre el otorgamiento del salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de que la embajada de México le otorgó asilo el último 3 de noviembre.

"Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo los estudios de carácter jurídico, por el área jurídica de la Cancillería, para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano. Esto ha ocurrido recién ayer en la tarde y, por consiguiente, esos estudios recién se han iniciado", expresó.

Al ser consultado en cuánto tiempo se tendría una decisión desde el Gobierno, el canciller aseguró que "en unos breves días se tendría listo el informe" sobre el otorgamiento o no del salvoconducto a Betssy Chávez. No obstante, evitó precisar si el plazo para dar una respuesta sería en menos de 3 días. "No me atrevo a poner un plazo, esto no es un tema matemático, es un tema jurídico que hay que verlo con seriedad", enfatizó.

