Sociedad

Ollas comunes en crisis exigen reunión urgente con el presidente José Jerí y advierten riesgo de colapso: “El presupuesto es insuficiente”

"Tenemos que recuperar los alimentos que sobran en el mercado", denuncian. Aunque el Gobierno anunció la entrega de S/20 millones, las dirigentes señalan que esta ayuda es temporal, de solo tres meses, y piden una mesa de diálogo con el Ejecutivo.

Ollas comunes solo cuentan con S/2 por beneficiario para alimentar a poblacion en riesgo
Ollas comunes solo cuentan con S/2 por beneficiario para alimentar a poblacion en riesgo | Composición LR | Jazmín Ceras

El presupuesto destinado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para las ollas comunes en 2025 no cubrirá la demanda de alimentos de las más de 4.500 organizaciones que operan en Lima Metropolitana y provincias. Así lo advirtió Fortunata Palomino, vicepresidenta de la Red de Ollas Comunes, quien considera que los S/2 asignados por beneficiario son insuficientes para sostener el servicio que alimenta a miles de peruanos en situación de riesgo.

"Saludamos la respuesta del presidente José Jerí, pero es insuficiente porque es solo por tres meses. Lo que pedimos es un aumento real de presupuesto estatal, no una ayuda temporal”, declaró Palomino, en entrevista con La República, respecto al reciente implemento de S/20 anunciado por el presidente Jerí. La dirigente explicó que la transferencia reciente anunciada proviene de fondos sobrantes del programa de desayuno escolar, y no de una ampliación presupuestal permanente.

PUEDES VER: Red de Ollas Comunes denuncia sesgo en representación oficial y favorecimiento a organizaciones alineadas con López Aliaga

Ayuda temporal por tres meses no resuelve déficit

En septiembre, el Midis informó a la Red de Ollas Comunes que se destinarían recursos adicionales por un periodo de tres meses, como parte de un mecanismo de subsidio de emergencia. La noticia fue anunciada por el presidente José Jerí con bombos y platillos en un evento oficial el 2 de noviembre. Sin embargo, esta medida fue posible solo por la existencia de fondos no ejecutados en otros programas. “Nos dijeron que usarían recursos que habían sobrado del desayuno escolar, pero no es un aumento formal. Es una ayuda temporal porque las municipalidades ya no pueden licitar a fin de año”, explicó Palomino.

El subsidio vigente es de 0.25 céntimos por persona, y se prevé un pequeño incremento en los meses de octubre, noviembre y diciembre. “Hoy hemos dado un pequeño pasito, pero que es muy importante para lo que queda del año. Vamos a hacer todos los esfuerzos, y se lo firmo el día de hoy, para poder mejorar aún más el presupuesto para diversas atenciones, dentro de los cuales incluye el pedido, vamos a conversar con el sector", dijo el mandatario en plena actividad. Sin embargo, Palomino explica que aún esperan su respuesta a la reunión que planteron el pasado octubre. "Después, todo volverá a ser igual”.

Por ello, la Red solicita que el aumento presupuestal se formalice por ley y se eleve a S/6 diarios por beneficiario, cifra que consideran mínima para garantizar una alimentación adecuada. “Nuestras ollas atienden a familias completas y, en muchos casos, es el único alimento del día. De acuerdo con la FAO, deberíamos tener un presupuesto de $9 por benficiario, en nuestro caso es de S/2”, añadió.

PUEDES VER: ¿Qué es la olla común y por qué podría ayudar en tiempos de cuarentena en Perú?

Presupuesto actual cubre menos del 30% de la demanda

Las ollas comunes funcionan con recursos del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) del Midis, que actualmente cuenta con aproximandamente 145 millones de soles para atender a todo el país, monto que se repetirá en 2026. Según la Red, esta cifra no es suficiente para las más de 4.500 ollas mencionadas, donde se alimentan miles de familias en situación de riesgo.

“El Gobierno cubre solo el 30% del costo real de los alimentos; el otro 70% lo asumimos nosotras, haciendo actividades o recuperando productos de los mercados”, explicó Palomino. La dirigente detalla que muchas ollas han tenido que suspender el desayuno y la cena por falta de insumos, manteniendo solo el almuerzo.

El recorte del presupuesto no es nuevo. En años anteriores, el monto por ración llegó a ser de S/3.70; sin embargo, desde su incorporación al PCA, se redujo a S/1.69 y luego subió ligeramente a S/2 tras protestas y plantones. “Desde 2024 pedimos que se incremente a S/6, pero hasta ahora no hay respuesta”, precisó.

PUEDES VER: Ollas comunes de Pachacamac denuncian no recibir insumos hace seis meses: "¡Nos dejaron sin alimentos, pero no sin voz!"

Demoran las compras y peligra la ejecución de fondos: exigen fiscalización

Otro problema detectado por la Red de Ollas Comunes es la demora en la ejecución presupuestal de varios municipios. Algunas comunas, como Pachacámac, recién iniciaron sus procesos de compra a fines de agosto, lo que podría provocar que los recursos no utilizados se reviertan al Tesoro Público. “Hemos visto municipalidades que no han cumplido las metas ni ejecutado el dinero a tiempo. Eso pone en riesgo el presupuesto que tanto nos cuesta conseguir”, indicó Palomino.

Para evitar este tipo de retrasos, las dirigentes proponen que los fondos se transfieran directamente mediante tarjetas electrónicas de compra, con las cuales cada organización podría adquirir los alimentos de manera formal y rendir cuentas mensualmente. “Con las boletas electrónicas de los productos que compramos se puede verificar todo. Sería más transparente y se evitarían irregularidades”, añadió.

La Red también ha denunciado sobreprecios en algunos proveedores. “En ciertas licitaciones, el aceite que cuesta S/ 6 se vende a S/13 o S/14. Pedimos que la Contraloría y el Midis supervisen estos casos”, sostuvo. Las dirigentes aseguran que, desde que la gestión de las ollas comunes pasó a manos de las municipalidades, ha disminuido el acompañamiento técnico y la fiscalización estatal. “Este año no hemos tenido auditorías ni visitas del Midis. Antes había promotores que supervisaban, ahora solo van cuando hay quejas. Necesitamos que regresen y que el seguimiento sea permanente”, señaló Palomino.

Pese a ello, las ollas mantienen sus mecanismos de control interno y registro de beneficiarios. “Queremos que el Estado vea cómo trabajamos y que se garantice que los alimentos lleguen realmente a las familias”, remarcó.

PUEDES VER: Ollas comunes responden a Dina Boluarte en plantón: "Piensa que con S/10 vamos a llenar el plato"

Piden reunión urgente con el presidente

El pasado 16 de octubre, la Red de Ollas Comunes presentó un documento al despacho presidencial solicitando una reunión para discutir el aumento del presupuesto y la creación de una mesa de trabajo permanente.“Esperamos que el presidente no se demore mucho en darnos una respuesta. Queremos que evalúe nuestro pedido por justicia social”, expresó la dirigente. Mientras esperan una respuesta oficial, las ollas comunes continúan funcionando con esfuerzo propio, sosteniendo la alimentación de las familias más vulnerables del país.

Las ollas comunes están compuestas principalmente por madres solteras y mujeres en situación de pobreza. “Algunas se llevan tres menús para sus hijos, pero igual deben pagar luz, agua o comprar balones de gas. Es una realidad muy dura”, comentó la vicepresidenta de la Red. La crisis económica y la realidad de la inseguridad ciudadana han incrementado la demanda. “Ahora llegan mujeres que antes trabajaban en transporte o venta de comida. Por miedo a la inseguridad o por falta de empleo, se suman a las ollas. No podemos negarles alimento”, concluyó.

