Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

La ex primera ministra del Gobierno de Pedro Castillo y acusada de rebelión, Betssy Chávez, se encuentra asilada en la embajada de México en Perú. Asi lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela. “Hemos conocido con sorpresa. La expremier Betsy Chávez, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, declaró el canciller en conferencia de prensa. Según detalló el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, esta información fue confirmada en cancillería pocas horas antes de su anuncio.

Noticia en desarrollo...