La Jornada califica de “inepto” al gobierno de José Jerí por romper relaciones diplomáticas con México. Foto: composición LR

La Jornada, reconocido periódico mexicano, cuestionó la decisión del gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas con México. Al respecto, consideraron ello demuestra la "ineptitud" y "autoritarismo" que ha caracterizado a las últimas gestiones presidenciales en Perú y esperan que José Jerí no actué igual que su par de Ecuador, Daniel Noboa, quien ordenó el asalto de la embajada de México en Quito el 5 de abril del 2024.

"Cabe esperar que el presidente de facto peruano no llegue a los extremos de barbarie del magnate ecuatoriano nacido en Miami, quien en abril de 2024 ordenó el asalto a la embajada de México en Quito, un injustificable acto de guerra en el que fueron agredidos miembros de la legación diplomática y se perpetró el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glas", se lee.

La Jornada considera que una característica "del primitivismo de las derechas actuales el que acometan ataques que no tuvieron lugar ni siquiera durante las dictaduras genocidas que asolaron a Sudamérica durante la guerra fría".

Pese a ello, resaltó que "el alejamiento entre los gobiernos autoritarios andinos", en referencia a Perú y Ecuador, con México, no afecta el lazo fraterno entre los ciudadanos de estos países. Vínculo que "recibirá un nuevo impulso cuando la llegada de administraciones más presentables en Quito y Lima permita el restablecimiento de relaciones plenas con esas naciones hermanas".

La Jornada descalifica gobierno de José Jerí: "Poco sorprende la pasmosa ineptitud"

El diario también recordó las circunstancias en las que José Jerí asumió el poder. Mencionaron que se trata de un político "sin mandato de las urnas" y enlistaron los cuestionamientos en su contra.

En ese sentido, "poco sorprende la pasmosa ineptitud de una administración instalada para sostener el pacto oligárquico" que tiene al Perú en una constante crisis de ingobernabilidad.

"A esa camarilla no se le puede pedir que entienda la figura del asilo como uno de los pilares del sistema internacional de derechos humanos, ni que conozca hechos básicos como la potestad del país otorgante para decidir si quien lo solicita es o no merecedor del estatus de asilado", se lee en la editorial.