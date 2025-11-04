México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez
A través de un comunicado de la Cancillería, México se pronunció sobre la decisión del Gobierno de José Jerí de romper relaciones diplomáticas al asilar a Betssy Chávez. "México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado", expresó.
- Congreso anuncia investigación por uso de cámara del Estado en mitin de Keiko Fujimori
- General Óscar Arriola sigue criminalizando a la Generación Z: ahora los vincula con extorsionadores
El último lunes 3 de noviembre, México decidió otorgar asilo diplomático a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra investigada por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En consecuencia, el Gobierno de José Jerí anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el país dirigido por Claudia Sheinbaum y expulsó a la embajadora de dicho Estado en el Perú, Karla Ornelas, y le otorgó un plazo "perentorio" para abandonar el territorio peruano.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
En ese contexto, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México "lamentó y rechazó" la decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas como "respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional" de su país tras asilar a Chávez Chino.
TE RECOMENDAMOS
CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Noticia en desarrollo...