Política

México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

A través de un comunicado de la Cancillería, México se pronunció sobre la decisión del Gobierno de José Jerí de romper relaciones diplomáticas al asilar a Betssy Chávez. "México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado", expresó.

Betssy Chávez es investigada por el presunto delito de rebelión por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022. Foto: Composición/LR
Betssy Chávez es investigada por el presunto delito de rebelión por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022. Foto: Composición/LR

El último lunes 3 de noviembre, México decidió otorgar asilo diplomático a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra investigada por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En consecuencia, el Gobierno de José Jerí anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el país dirigido por Claudia Sheinbaum y expulsó a la embajadora de dicho Estado en el Perú, Karla Ornelas, y le otorgó un plazo "perentorio" para abandonar el territorio peruano.

En ese contexto, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México "lamentó y rechazó" la decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas como "respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional" de su país tras asilar a Chávez Chino.

