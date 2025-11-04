México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

Betssy Chávez es investigada por el presunto delito de rebelión por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022. Foto: Composición/LR

Betssy Chávez es investigada por el presunto delito de rebelión por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022. Foto: Composición/LR

El último lunes 3 de noviembre, México decidió otorgar asilo diplomático a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra investigada por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En consecuencia, el Gobierno de José Jerí anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el país dirigido por Claudia Sheinbaum y expulsó a la embajadora de dicho Estado en el Perú, Karla Ornelas, y le otorgó un plazo "perentorio" para abandonar el territorio peruano.

En ese contexto, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México "lamentó y rechazó" la decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas como "respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional" de su país tras asilar a Chávez Chino.

Noticia en desarrollo...