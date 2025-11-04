HOYSuscripcion LR Focus

Betssy Chávez: Poder Judicial decide no declararla reo contumaz tras asilo en Embajada de México

El tribunal aseguró que el juicio puede continuar debido a que, anteriormente, Betssy Chávez decidió guardar silencio al momento de declarar.

Betssy Chávez y Pedro Castillo son investigados por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Foto: Composición/LR

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió no declarar reo contumaz a la ex primera ministra Betssy Chávez. Esta decisión de los jueces José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero se da en medio del asilo diplomático que le otorgó la Embajada de México a Chávez Chino el último 3 de noviembre.

De acuerdo con la magistrada Carbajal, no se declaró la contumacia contra la excongresista debido a que, anteriormente, ella decidió no declarar durante el juicio oral por el presunto delito de rebelión y que, por ello, no se estaría vulnerando el derecho a la defensa. Por ese motivo, se puede continuar con el proceso judicial que ya se encuentra en su última etapa antes del veredicto del Poder Judicial.

PUEDES VER: Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

Además, el tribunal sostuvo que la exparlamentaria participó activamente en las más de 60 sesiones del juicio oral y que ejerció su derecho a la defensa en la mayoría de audiencias. Asimismo, aseguraron que su ausencia no es motivo para declararla reo contumaz o suspender las demás sesiones. De igual forma, detallaron que las últimas ausencias de Chávez se dieron por dispensadas y que, de cierta manera, fueron justificadas.

En ese sentido, no se ordenó la búsqueda y captura contra la ex premier del gobierno de Pedro Castillo. En caso se hubiera dictado la contumacia, el juicio contra Betssy Chávez se hubiera archivado provisionalmente hasta que sea puesta a disposición de las autoridades judiciales, de acuerdo con el artículo 79 del Código Procesal Penal (CPP). Sin embargo, no fue así.

"Si la declaración de ausencia o contumacia se produce durante el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquel. En todo caso, el contumaz o ausente puede ser absuelto, pero no condenado, dice el CPP.

PUEDES VER: Betssy Chávez: Perú rompe relaciones con México y decidirá su salvoconducto pronto

La última aparición de Chávez Chino fue el pasado 21 de octubre, en la que justificó su ausencia física en el juicio debido a su estado de salud, que informó en su momento el abogado Raúl Noblecilla.

