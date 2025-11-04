Betssy Chávez: Poder Judicial decide no declararla reo contumaz tras asilo en Embajada de México
El tribunal aseguró que el juicio puede continuar debido a que, anteriormente, Betssy Chávez decidió guardar silencio al momento de declarar.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió no declarar reo contumaz a la ex primera ministra Betssy Chávez. Esta decisión de los jueces José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero se da en medio del asilo diplomático que le otorgó la Embajada de México a Chávez Chino el último 3 de noviembre.
De acuerdo con la magistrada Carbajal, no se declaró la contumacia contra la excongresista debido a que, anteriormente, ella decidió no declarar durante el juicio oral por el presunto delito de rebelión y que, por ello, no se estaría vulnerando el derecho a la defensa. Por ese motivo, se puede continuar con el proceso judicial que ya se encuentra en su última etapa antes del veredicto del Poder Judicial.
Además, el tribunal sostuvo que la exparlamentaria participó activamente en las más de 60 sesiones del juicio oral y que ejerció su derecho a la defensa en la mayoría de audiencias. Asimismo, aseguraron que su ausencia no es motivo para declararla reo contumaz o suspender las demás sesiones. De igual forma, detallaron que las últimas ausencias de Chávez se dieron por dispensadas y que, de cierta manera, fueron justificadas.
En ese sentido, no se ordenó la búsqueda y captura contra la ex premier del gobierno de Pedro Castillo. En caso se hubiera dictado la contumacia, el juicio contra Betssy Chávez se hubiera archivado provisionalmente hasta que sea puesta a disposición de las autoridades judiciales, de acuerdo con el artículo 79 del Código Procesal Penal (CPP). Sin embargo, no fue así.
"Si la declaración de ausencia o contumacia se produce durante el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquel. En todo caso, el contumaz o ausente puede ser absuelto, pero no condenado, dice el CPP.
La última aparición de Chávez Chino fue el pasado 21 de octubre, en la que justificó su ausencia física en el juicio debido a su estado de salud, que informó en su momento el abogado Raúl Noblecilla.