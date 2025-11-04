HOYSuscripcion LR Focus

Política

“Negar el salvoconducto a Betssy Chávez afectaría la reputación internacional del Perú”, advierte Óscar Vidarte

El internacionalista Óscar Vidarte sostuvo que, si el Gobierno de José Jerí se niega a otorgar el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, estaría incumpliendo un tratado internacional y debilitando aún más la imagen del país, ya afectada por el caos político y la erosión democrática.

Según especialista, Perú violaría tratados si no acepta da el salvoconducto. Foto: difusión
Según especialista, Perú violaría tratados si no acepta da el salvoconducto. Foto: difusión

La ex primera ministra Betssy Chávez se encuentra desde el 3 de noviembre en la embajada mexicana en Lima, Chávez solicitó asilo político al gobierno de Claudia Sheinbaum por persecución judicial en el proceso que enfrentaría por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022. Ante la demora de la solicitud de asilo por parte del Ejecutivo, el internacionalista Óscar Vidarte advirtió que el país podría estar al borde de un serio error diplomático si se niega a cumplir con sus obligaciones internacionales.

“Yo creo que el Perú estaría incumpliendo un tratado internacional, un compromiso internacional, y si bien a nivel internacional no existen herramientas para hacerlo cumplir, el simple hecho de caer en un incumplimiento no favorece la reputación ni la imagen del país”, advirtió para La República.

La comunicación oficial de México sobre el asilo y la petición del salvoconducto motivó la reacción del Gobierno peruano, el Ejecutivo anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México y ordenó la salida del país de la encargada de negocios de la embajada mexicana en Lima.

El canciller Hugo de Zela calificó la decisión mexicana como un acto que justificaba una “respuesta” por parte del Estado peruano y señaló que la Cancillería “está realizando estudios de carácter jurídico para poder brindar una respuesta” respecto al salvoconducto. Incluso, el 3 de noviembre anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México.

Esa misma línea, el presidente José Jerí, a través de sus redes sociales, anunció que la encargada de negocios mexicana en Lima, Karla Ornelas, tenía un "plazo perentorio" para abandonar el país. “Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornelas, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país”, afirmó el mandatario.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la ruptura como “desproporcionada” y defendió la práctica del asilo diplomático en apego al derecho internacional, mientras que la representación mexicana sostuvo que la medida respondió a una situación de posible persecución política de colaboradores del gobierno de Castillo.

Al romperse relaciones diplomáticas con México, los representantes de ambos países deberán salir. El Perú ya comunicó a Ornelas que salga del territorio peruano en un plazo determinado y lo mismo deberán realizar los representantes peruanos en Ciudad de México.

"Negar el salvoconducto generaría críticas de otros países", según Vidarte

Vidarte subrayó además que no otorgar el salvoconducto podría tener efectos en la proyección internacional y en las relaciones bilaterales más amplias. “Un incumplimiento como el del Perú generaría no solamente la crítica de México, sino también generaría rápidamente un nivel de crítica más o menos explícita por parte de otros países. Creo que varios países van a ver con preocupación lo que hace Perú y esto puede tener consecuencias, cerrar una serie de canales que pueden afectar nuestros intereses en muchos sentidos, en temas económicos, políticos, etc", sostuvo para este medio.

Pese al asilo de Chávez, su situación procesal sigue su curso y las instancias correspondientes evalúan las medidas y circunstancias procesales vinculadas a su caso. En la penúltima audiencia se dijo que se evaluaría si la declaraban reo contumaz, pero en la última decisión pública de este 4 de noviembre vinculada al asilo en la embajada, la Sala resolvió no declararla reo contumaz tras su ingreso a la embajada mexicana, y continuar con el juicio solo con la presencia de su abogado, quien intentó renunciar, pero el pedido fue rechazado.

