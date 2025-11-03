Abogado de Bettsy Chávez niega saber si está asilada en embajada de México: "No responde al teléfono"
Raúl Noblecilla afirmó que desde hace varios días no logra comunicarse con Chávez, luego de que el canciller Hugo de Zela confirmara que Chávez se encuentra en la sede diplomática mexicana en Lima, donde habría solicitado asilo político.
- Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela
- Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo otorgado a Betssy Chávez
Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, aseguró este lunes que desconoce el paradero exacto de su patrocinada y que no ha podido contactarla por teléfono. Sus declaraciones se dan horas después de que el canciller Hugo de Zela confirmara públicamente que Chávez se encuentra asilada en la embajada de México en Lima.
"Yo he intentado, por supuesto, y su teléfono está o malogrado o fuera de servicio o apagado, pero no hemos logrado tener comunicación. Y no ahora, yo ya le he llamado, como también lo dijo el doctor Romero, el doctor Barranzuela también le ha llamado, pero lamentablemente no hemos tenido la suerte (de una respuesta)", confirmó para La República.