Política

Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

El periodista comentó que el desprestigio de la justicia peruana, que parece ya tener una sentencia para la exministra de Pedro Castillo, hará México le otorgue el asilo.

Hildebrandt señaló que la exministra está sometida a un proceso que no respeta estándares mínimos del derecho. Foto: composición LR
Hildebrandt señaló que la exministra está sometida a un proceso que no respeta estándares mínimos del derecho. Foto: composición LR

El periodista César Hildebrandt, en su programa semanal, se refirió al pedido de asilo de la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, a la embajada de México en Perú y dijo que el proceso judicial que se está llevando a cabo por el intento fallido de golpe de Estado no cumple con estándares mínimos de legalidad.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Si Castillo habiendo sido presidente ha sido tratado judicialmente como viene siendo tratado, México considera que lo que le espera a Betssy Chávez será un proceso aún más desprolijo y en condiciones aún más abusivas impuestas por jueces provisionales que parecen seguir consignas políticas", mencionó.

cosa es qué pensamos de Betssy Chávez y otra cosa que le exijamos someterse a un juicio que tiene todos los visos de tener un guion previsto y un desenlace programado. El desprestigio legal y judicial del Perú le permite a México darle a Chávez el asilo y decirle al mundo que está protegiendo a una persona que está sometida a un proceso que no cumple con los mínimos estándares internacionales", agregó.

lr.pe

Asimismo, Hildebrandt recordó los antecedentes del caso de Castillo. En su comentario, dijo que la decisión del Gobierno mexicano responde a su histórica política de asilo y que nuestro país, pese a la tensión bilateral, debe acatar los compromisos del derecho internacional.

"El asilo es un derecho internacional inalienable que el Perú tendrá que respetar, del mismo modo que respetó el asilo del año 2022 que México concedió a la familia de Pedro Castillo. México ha hecho honor de su tradición diplomática y ha sido coherente desde que Pedro Castillo fue a prisión desde su fallido golpe de Estado (...) Pedro Castillo fue una pesadilla para el país y para la izquierda, intentó un golpe de Estado tragicómico, pero nadie puede negar que el Congreso no cumplió con las normas al vacarlo con una votación insuficiente", precisó.

lr.pe

Además, criticó duramente al presidente José Jerí por sus declaraciones sobre “dejar la valla alta” al próximo gobierno. Hildebrandt cuestionó la falta de autocrítica del mandatario y puso en duda su capacidad de gestión y liderazgo.

"José Jerí el hombre del bividí dice que va a dejar la valla al próximo gobierno, parece que no sabe que significa esa oración. Él está jugando a una suerte de modestia imperial, no se jacta de mucho, que hace cosas, que se fotografía proponiendo cosas. Pero esto de 'voy a dejar la valla alta' parece que no entiende. Si la entiende, mete una pata gigantesca, porque no tiene tiempo para dejar ninguna valla alta, porque no tiene talento, porque no tiene equipo, porque no tiene gabinete para dejar una valla alta a ningún gobierno próximo", sentenció.

