Betssy Chávez volverá a la política con el partido Juntos Por el Perú de Roberto Sánchez

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, confirmó en una entrevista que continuará haciendo política y postulará a las elecciones generales 2026. "He sido una política encarcelada y creo que di una entrevista de eso hace bastante tiempo, pero sigo haciendo política. Voy a seguir haciendo política", declaró para el medio Exitosa.

Mediante una publicación por X, su abogado Raúl Noblecilla anunció que Chávez Chino decidió participar de los próximos comicios con el partido Juntos Por el Perú (JPP) del congresista Roberto Sánchez. El anuncio estuvo acompañado de un texto que mostraba su apoyo al expresidente Pedro Castillo.

"Se une a Juntos por el Perú, partido que concentra a las corrientes progresistas y de avanzada, decidida a rescatar la democracia y a luchar por la libertad del presidente Pedro Castillo. Betssy Chávez postulará para que el poder regrese al pueblo y la esperanza venza de una vez por todas a la dictadura de las élites corruptas", se puede leer en el post de Noblecilla junto a dos fotografías.

Betssy Chávez no se encuentra afiliada a Juntos Por el Perú

Al consultar en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), se observa que Chávez aún se encuentra afiliada al partido de Pedro Castillo, Todo con el Pueblo. Según la ficha de afiliación, se unió a la organización política desde el 12 de julio de 2024. En esa línea, podría participar de las próximas elecciones al lado de JPP como invitada.

Betssy Chávez presentará acción de amparo para trabajar en el Congreso

En la misma entrevista, la exprimera ministra anunció que presentará una acción de amparo para poder retomar sus labores en el Congreso, tras la declaración del presidente del Parlamento, José Jerí, quien señaló que "legalmente, no procede" su reincorporación como asesora legislativa.

Chávez afirmó sentirse afectada por la medida: "Me han quitado todo, hasta mi seguro de salud. Ahora sí soy congresista. Trabajaré en el sector privado y presentaré una acción de amparo para resolver esto. Tal como se creó el precedente Betssy Chávez en el Tribunal Constitucional, esta medida buscará una resolución justa", señaló.