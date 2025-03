Abogado de Betssy Chávez sobre golpe de Estado: "A mí me podría quedar muy claro que esto fue obra de Pedro Castillo"

- Con miras al inicio del juicio oral, ¿cuáles son los principales ejes de la defensa de Betssy Chávez en este proceso por el delito de rebelión?

El principal argumento es que estamos ante una acusación totalmente vaga y forzada, basada en una narrativa falsa. Como defensa, no admitimos en lo mínimo que se haya cometido el delito de rebelión. Consideramos que no hay posibilidad de afirmar que hubo un alzamiento en armas o una grave perturbación que solo se consigue con la militarización de las calles. Lo que ocurrió fue simplemente la lectura de una proclama de una intención que nunca se materializó. No hay delito perseguible contra Betssy Chávez ni contra los demás coacusados. Es un juicio sin sustento.

- Pero la hipótesis fiscal señala que Betssy Chávez habría sido una de las impulsoras del mensaje que leyó Pedro Castillo con la intención de ejecutarse...

No, totalmente falso. Betssy Chávez tomó conocimiento luego de que el presidente Pedro Castillo leyera el mensaje. Se intenta hacer parecer una conspiración, pero una conspiración no puede ser de una persona con su almohada, necesita de varias personas. Integran a figuras principales como Chávez y Aníbal Torres para construir una narrativa donde supuestamente hay dos momentos: la preparación de la conspiración y la ejecución del mensaje del presidente. Tratan de involucrar a Chávez para darle sentido lógico a una acusación que es falsa. No hubo conspiración y, sin conspiración, mucho menos puede haber rebelión.

- La Fiscalía menciona que sí habría elementos suficientes para demostrar que Betssy Chávez participó en esta planificación. ¿Cómo contrarrestarán esa acusación?

Nos defenderemos con la misma posición de la Fiscalía. El fiscal Terán cerró la investigación de manera repentina, a pesar de que quedaban diligencias y pericias pendientes, incluidas algunas propuestas por él mismo. Luego, fue trasladado a Arequipa en medio de problemas internos en la Fiscalía de la Nación. Esto muestra que hubo una intención apresurada de acusar sin pruebas concluyentes. La acusación se basa en testimonios que, al ser analizados, confirman nuestra tesis: Betssy Chávez no participó ni elaboró el discurso. No hay pruebas que la vinculen con la redacción del mensaje ni con la búsqueda de un decreto supremo para ejecutarlo.

Si realmente hubiera habido una planificación, lo primero que se habría hecho sería un decreto supremo, pero los golpes de Estado no se gobiernan con decretos supremos, sino con decretos ley. El propio mensaje de Pedro Castillo indica que su intención era gobernar con decretos ley, lo que desarma la versión fiscal. Además, el famoso teléfono celular de Chávez, que en un principio justificó su prisión preventiva, luego perdió interés para la Fiscalía y ni siquiera fue incluido en la acusación.

- Las cámaras de seguridad y los intentos de grabar el mensaje, ¿no son pruebas válidas para la Fiscalía?

¿Qué quieren probar con las cámaras de seguridad? ¿Que Betssy Chávez estuvo ahí? No negamos en ningún momento su presencia o que haya conversado con alguien. Pero ni siquiera hubo pericias de voz que la vinculen directamente con la redacción del mensaje o su ejecución. Además, la Fiscalía apresuró el cierre del caso en diciembre pasado sin completar todas las diligencias necesarias. Entonces, esto tenía que acabar y no importa cómo. Había que acabarlo, había que acusar a Pedro Castillo, había que acusar a Betssy Chávez, había que acusar a Aníbal Torres. Esto ya es una apreciación muy política, pero también real.

- ¿Ustedes sabían que Dina Boluarte tenía conversaciones con allegados de Keiko Fujimori y que se estaba gestando la caída de Pedro Castillo?

Semanas antes del 7 de diciembre de 2022, el entorno de Pedro Castillo iba viendo el comportamiento de Dina Boluarte. Algo que no llama la atención, pero confirma la tesis, fue cuando se reúne en el hipódromo de Monterrico, unas semanas antes, con la crema y nata del empresario nacional y los más fieles representantes del Congreso de todo grupo de poder. ¿Qué hace Dina Boluarte reunía prácticamente con los que la llamaban terrorista y comunista? ¿Le gustaban los caballos? ¿Estaba apostando? No, se reúne porque ya estaba todo avanzando hacia el cielo.

Además, hubo reuniones con la embajada de Estados Unidos. Dina Boluarte se prestó a este juego con el respaldo de quienes querían garantizar su impunidad. Eso es lo que ha ocurrido, una Dina Boluarte elevada en una situación donde la sostienen, porque si la dejan, si un solo hilo cae, cae todo y la gran sacrificada en esto (o una de las grandes) va a ser Dina Boluarte en lo personal.



- ¿Desde cuándo se marca el distanciamiento entre Dina Boluarte y Pedro Castillo?

Hay fotos muy concretas, el tema del Hipódromo de Monterrico, la reunión que tiene con la embajadora de Estados Unidos, etc. Porque si bien ella era la vicepresidenta, pero tú no recibes al embajador de Estados Unidos y no le comunicas al presidente. Ella podía tener esas facultades, pero había un presidente en acción. Pero la interpretación política de lo que pudimos ver es que empezaban ese tipo de cosas, ella un poco que se iba suelta en plaza, pero no por algo que uno diga “es su carácter”, no, sino porque ella, de alguna manera, era más perulibrista que el mismo Pedro Castillo.

Y su relación con Vladimir Cerrón es una relación muy antigua. No te puedo confirmar qué tan profunda, pero muy antigua y de lealtad entre ellos. Entonces, con el presidente Pedro Castillo, y Vladimir Cerrón desde un momento (también por culpa de ellos y más por culpa de la derecha) empiezan a haber rivalidades.

- ¿Considera que el mensaje de Pedro Castillo el 7 de diciembre fue un golpe de Estado?

No. Primero, políticamente, fue el último intento de un demócrata por defender el voto del pueblo. Desde antes de asumir la presidencia, Castillo fue atacado con acusaciones infundadas y presionado para dejar el cargo. Su mensaje fue una respuesta a esa persecución. Segundo, desde una perspectiva legal, no hubo delito de rebelión. La ley es clara: para que exista rebelión, debe haber un alzamiento en armas, lo cual nunca ocurrió. Puede haber sido una infracción a la Constitución, pero eso se juzga por otra vía. Mantener encarceladas a personas por más de 25 o 30 años por algo inexistente es un abuso.

- ¿Quién escribió el discurso del 7 de diciembre?

Es algo que no lo sé. Yo me tengo que llevar, más que por mi intuición, por lo que Betssy me confirma. Ahora, por experiencia política y por todas las pruebas que he podido ver, los testimonios que he podido entrelazar y contrastar entre uno y otro... a mí me podría quedar muy claro que esto fue obra personal del presidente Pedro Castillo.

No estamos aquí para juzgarlo, yo no soy la Sala Penal, soy abogado y soy también político. Pero creemos que su motivación fue defender el voto del pueblo frente a los grupos de poder que querían impedir que gobernara. Los asesinados por este gobierno confirman que, de haber tenido éxito, el discurso del 7 de diciembre pudo haber evitado lo que ocurrió después.

- ¿Evalúan una posible colaboración con la justicia en admitir que parte del mensaje que emitió Pedro Castillo lo habría elaborado Betssy Chávez?

Nosotros no vamos a sumar falsas narrativas. Nosotros queremos hacer una defensa hacia la verdad y la verdad no admite maquillaje y la verdad es una sola para nosotros. No hubo ni rebelión, mucho menos conspiración, ni tampoco se podría conectar a Betsy Chávez con esto.

Aquí hay una cosa muy clara, aquí hay un presidente que, en uso de sus facultades, lee un documento y el uso a la lectura. Y por el simple hecho de que si intentábamos algo que no coincida con la verdad, no me nos parecía justo, nos parecía incluso estar de la mano con el golpismo, porque de alguna manera las narrativas falsas no pueden ser contrarrestadas por falsas respuestas, sino con la verdad.

¿Cuál es el estado de salud de Betsy Chávez? ¿ese argumento también va a ser parte de su defensa?

Siempre fue un argumento dentro de los muchos. Primero, que ella es una paciente bariátrica y otros problemas más vinculados a un tema gástrico. No de ahora, sino de hace muchísimos años. Ella tiene un régimen de alimentación especial que necesita muchas proteínas, sustancias que ya vienen preparadas para tomar. Ella necesita de una dieta de cuidado que en el penal es imposible que se la puedan prestar.

Lo otro es las condiciones en las que ella está. Estamos hablando de un hacinamiento del trescientos por ciento. Y ojo, en la celda se pasa mucho tiempo, también involucra un desgaste mental estar en una condición así. Ella estuvo durmiendo en el piso al lado del silo, muchos meses.

Entonces lo de Betssy Chávez es realmente un acto inhumano, un acto de tortura, de un acto total contra sus derechos humanos. Y bueno, también hay que señalar nuevamente, a pesar de que esta defensa siempre ha sostenido que es injusta su prisión preventiva y en el supuesto negado que hoy digamos sí, lo primero fue con mandato judicial, hoy Betssy Chávez no tiene un mandato judicial y por eso estamos peleando.



Porque, como recordarás, su prisión preventiva venció el 19 de diciembre del 2024. El juez Checkley llamó a audiencia siete días después que la audiencia de prolongación... ¿De qué? Si ya no había prisión preventiva, intentando salvar la posición del Ministerio público y mantenerla secuestrada. Lo que debió haber hecho cheque en ese mismo instante es darle la libertad, te guste o no te guste. Y si el Ministerio público quería nuevamente, tendría que volver a pedir prisión preventiva. Pero lo que hizo Checkley fue un prevaricato, y por eso ha sido denunciado.

Ella no está impedida de ejercer un cargo público, ¿piensa en un futuro continuar en la política?

Hay algo que quedó pendiente cuando a ella le privan de la libertad, quedó el respeto al voto popular. Así que Betssy Chávez, a sus 35 años, tiene muy claro es su carrera, que esta cárcel es parte de su carrera política. Así que la carrera de Betssy Chávez tira para largo y ante la pregunta es que ella sí tiene intención.

Yo no te quisiera confirmar, pero sí te podría decir que todo hombre o mujer que esté en política es para hacer política. Betssy Chávez es militante del partido Todos con el pueblo, que si bien es cierto, aún no logra la inscripción, ya es un partido. Es el partido que el presidente Pedro Castillo ha impulsado y ella milita en ese partido.