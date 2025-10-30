HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Aníbal Torres revela que Pedro Castillo dio el golpe de Estado porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo

Durante su declaración ante el tribunal, el ex primer ministro Aníbal Torres aseguró que no tuvo conocimiento previo del mensaje con el que Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022.

Aníbal Torres, exministro de Castillo, declaró ante el tribunal. Foto: composición LR
Aníbal Torres, exministro de Castillo, declaró ante el tribunal. Foto: composición LR

El juicio por contra Pedro Castillo y sus exministros se encuentra en su última etapa. En la audiencia de este jueves 30 de octubre, el ex premier Aníbal Torres declaró ante el tribunal que el expresidente decidió anunciar la disolución del Congreso el pasado 7 de diciembre de 2022 al considerar que el Parlamento ya contaba con los votos necesarios para aprobar su vacancia. Según su testimonio, Castillo temía que, si no se adelantaba, tanto él como sus ministros terminarían en prisión.

"Doctor, ya tenían los votos para la vacancia y si no completaban los votos, ya tenían la suspensión y nos iban a meter a la cárcel’. ¿Y de dónde sacaste el discurso? Me manifestó: ‘Yo tenía varios discursos que nos entregaron (en) los (consejos de Ministros) descentralizados’. Porque durante el gobierno de Pedro Castillo se hicieron varios (consejos de Ministros) descentralizados con concurrencia masiva de la población", mencionó.

PUEDES VER: Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

Asimismo, Torres negó ante el tribunal haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario anunció la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de emergencia”. Torres aseguró que desconocía por completo el contenido del mensaje presidencial y que nunca se coordinó con el resto del gabinete para ejecutar tal medida, por lo que él se encontraba indignado en ese momento.

"Eso me alarmó gravemente porque sonaba a un golpe de Estado, por eso es que me acerqué a él y le dije si es que había coordinado con las Fuerzas Armadas y Policía y me contestó 'no se preocupe, doctor", sostuvo.

"Ahí regresé y hablé con el ministro Huerta y me dijo que no sabía nada. (...) No había de eso, cuando él leyó el discurso y nosotros escuchábamos no habían militares ni policías armados. No habían otras personas de algún partido político o movimientos sociales que podían levantarse en armas, no había nada de eso. (...) Estuve indignado porque un mensaje así se tiene que dar en acuerdo con el Consejo de Ministros" , agregó.

PUEDES VER: Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

Torres niega haber coordinado con Castillo el golpe de Estado y rechaza imputación por rebelión

En su alocución ante los jueces, Torres aseguró que no participó en la preparación ni tuvo conocimiento previo del mensaje con el que Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso. Torres afirmó que solo coincidió brevemente con la entonces premier Betssy Chávez antes del discurso y que jamás habló de “rebelión” o “golpe de Estado”.

"Con la doctora Betssy he hablado únicamente cuando nos dirigíamos hacia el despacho presidencial, luego de ingresar al salon dorado ella conversa con el presidente y me retiro a escuchar le mensaje. No escuché absolutamente nada, si lo hubiese escuchado me diría. Jamás yo he hablado de rebelión o de golpe de Estado, nunca", manifestó.

"Precisamente, es lo que me imputan gente de afuera que yo no he querido cerrar el Congreso, lo cual yo tengo que comportarme conforme al acuerdo jurídico: no ha habido ningún delito de rebelión. Yo también soy abogado, se está hablando de flagrancia, ¿flagrancia de qué? Es cuando un hecho es un delito. Pero una vez que se supone que se está cometiendo el delito se quita, se retira, se desanima, ahí no hay flagrancia. Lamentablemente, eso está ocurriendo en el país", declaró ante los jueces.

Pedro Castillo cumple actualmente una orden de 36 meses de prisión preventiva por el intento de golpe de Estado, medida que fue ratificada y extendida en 2024 por decisión del Poder Judicial. El plazo se contabiliza desde diciembre de 2022, por lo que el expresidente deberá permanecer recluido hasta diciembre de 2025, salvo que el tribunal disponga una nueva ampliación o resuelva modificar la medida antes de esa fecha. Por eso, se buscaría avanzar rápidamente debido a que la fecha está próxima a llegar.

