En un acto de campaña celebrado este domingo en el distrito de San Martín de Porres, el precandidato presidencial Rafael López Aliaga, ya exalcalde de Lima, respondió a la solicitud de apoyo de una madre que reclamaba por su hijo con TEA (trastorno del espectro autista) y aprovechó para lanzar una afirmación polémica sobre la pandemia. Según su versión, el aumento del autismo en el país estaría vinculado al confinamiento ordenado durante la gestión del entonces presidente Martín Vizcarra.

"¿Sabe por qué hay tanto autismo? Lo tengo clarísimo, por la salvajada que hizo Vizcarra de meter a la gente en su casa sin vacunas, sin comida, sin agua por más de tres años, el autismo ha crecido mucho. Ese genocidio", sostuvo.

Este momento ocurrió cuando una vecina pidió al precandidato que destinara recursos para niños con autismo. En ese contexto, López Aliaga interrumpió y lanzó su acusación sin especificar datos, estudios ni evidencia médica. Nadie en el mitin mencionó cifras oficiales ni especialistas para sustentar la afirmación.

Cabe recordar que Vizcarra presidió el país durante el inicio de la pandemia de COVID-19, el confinamiento estuvo entre las medidas más criticadas por diferentes sectores. Ahora, López Aliaga, quien es presidente del partido Renovación Popular y aspirante a la presidencia en las elecciones de 2026, vincula esas medidas al aumento del autismo, tesis que no tiene respaldo científico. Por ejemplo, recientes análisis especializados señalan que buena parte del “aumento” en diagnósticos obedece a mejoras en detección, mayor conciencia y ampliación de criterios.

El precandidato, que dejó voluntariamente la alcaldía de Lima el pasado 13 de octubre para formalizar su postulación, tras haber afirmado en 2022 que sí cumpliría su mandato completo, enfrenta ahora no sólo esta nueva polémica sino un cúmulo de cuestionamientos. Según informes, su gestión municipal incrementó notablemente la deuda y fue señalada por vulnerar la neutralidad electoral al fin de su gestión.

RLA tilda de "vaga" a Keiko Fujimori por decir que ir al Senado es "premio consuelo"

Rafael López Aliaga calificó de “vaga” a Keiko Fujimori luego de que la lideresa de Fuerza Popular anunciara que solo competirá por la Presidencia y no por el Senado, al señalar que no busca “un premio consuelo ni inmunidad”. La declaración de Fujimori fue interpretada como una alusión al propio López Aliaga, quien postulará a ambos cargos en las elecciones generales de 2026.

Durante un mitin en Santa Anita, el precandidato presidencial y exalcalde de Lima respondió con dureza a las afirmaciones de su exaliada política. “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar una campaña insultando. Pero le respondo también, porque manco no soy. Yo trabajo, señora. Yo trabajo. Yo no soy vago”, expresó.

López Aliaga insistió en que la política requiere compromiso y esfuerzo, no comodidad. “Uno entra a la política a trabajar, teniendo un empleo conocido, no siendo una vaga. Si uno asume un compromiso político, debe cumplirlo por cinco años. No es que postulo y vago cinco años más”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó la idea de que un cargo público pueda considerarse una recompensa personal. “Con su boquita se delatan. Para eso están en la política, ven los cargos como un premio. No es un premio, mamá, es un sacrificio, es una cruz”, sentenció.