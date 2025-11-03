HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     
EN VIVO

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre

Política

Rafael López Aliaga propaga afirmaciones falsas sobre el autismo y culpa a Vizcarra: "Encerró a la gente en pandemia"

Durante un mitin en San Martín de Porres, el exalcalde de Lima y precandidato presidencial volvió a lanzar afirmaciones falsas y estigmatizantes, esta vez al vincular el confinamiento por la pandemia con el aumento del autismo en el país, sin ningún sustento científico.

Rafael López Aliaga culpa a Vizcarra por el aumento de autismo. Foto: composición LR
Rafael López Aliaga culpa a Vizcarra por el aumento de autismo. Foto: composición LR

En un acto de campaña celebrado este domingo en el distrito de San Martín de Porres, el precandidato presidencial Rafael López Aliaga, ya exalcalde de Lima, respondió a la solicitud de apoyo de una madre que reclamaba por su hijo con TEA (trastorno del espectro autista) y aprovechó para lanzar una afirmación polémica sobre la pandemia. Según su versión, el aumento del autismo en el país estaría vinculado al confinamiento ordenado durante la gestión del entonces presidente Martín Vizcarra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"¿Sabe por qué hay tanto autismo? Lo tengo clarísimo, por la salvajada que hizo Vizcarra de meter a la gente en su casa sin vacunas, sin comida, sin agua por más de tres años, el autismo ha crecido mucho. Ese genocidio", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fernán Altuve: “El fujimorismo ha devenido en una derecha populista, en el sentido más simplón y ramplón”

lr.pe

Este momento ocurrió cuando una vecina pidió al precandidato que destinara recursos para niños con autismo. En ese contexto, López Aliaga interrumpió y lanzó su acusación sin especificar datos, estudios ni evidencia médica. Nadie en el mitin mencionó cifras oficiales ni especialistas para sustentar la afirmación.

Cabe recordar que Vizcarra presidió el país durante el inicio de la pandemia de COVID-19, el confinamiento estuvo entre las medidas más criticadas por diferentes sectores. Ahora, López Aliaga, quien es presidente del partido Renovación Popular y aspirante a la presidencia en las elecciones de 2026, vincula esas medidas al aumento del autismo, tesis que no tiene respaldo científico. Por ejemplo, recientes análisis especializados señalan que buena parte del “aumento” en diagnósticos obedece a mejoras en detección, mayor conciencia y ampliación de criterios.

El precandidato, que dejó voluntariamente la alcaldía de Lima el pasado 13 de octubre para formalizar su postulación, tras haber afirmado en 2022 que sí cumpliría su mandato completo, enfrenta ahora no sólo esta nueva polémica sino un cúmulo de cuestionamientos. Según informes, su gestión municipal incrementó notablemente la deuda y fue señalada por vulnerar la neutralidad electoral al fin de su gestión.

PUEDES VER: José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

lr.pe

RLA tilda de "vaga" a Keiko Fujimori por decir que ir al Senado es "premio consuelo"

Rafael López Aliaga calificó de “vaga” a Keiko Fujimori luego de que la lideresa de Fuerza Popular anunciara que solo competirá por la Presidencia y no por el Senado, al señalar que no busca “un premio consuelo ni inmunidad”. La declaración de Fujimori fue interpretada como una alusión al propio López Aliaga, quien postulará a ambos cargos en las elecciones generales de 2026.

Durante un mitin en Santa Anita, el precandidato presidencial y exalcalde de Lima respondió con dureza a las afirmaciones de su exaliada política. “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar una campaña insultando. Pero le respondo también, porque manco no soy. Yo trabajo, señora. Yo trabajo. Yo no soy vago”, expresó.

López Aliaga insistió en que la política requiere compromiso y esfuerzo, no comodidad. “Uno entra a la política a trabajar, teniendo un empleo conocido, no siendo una vaga. Si uno asume un compromiso político, debe cumplirlo por cinco años. No es que postulo y vago cinco años más”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó la idea de que un cargo público pueda considerarse una recompensa personal. “Con su boquita se delatan. Para eso están en la política, ven los cargos como un premio. No es un premio, mamá, es un sacrificio, es una cruz”, sentenció.

Notas relacionadas
CIADI mantiene suspensión de laudo por más de US$200 millones a favor de la Línea 2 del Metro de Lima

CIADI mantiene suspensión de laudo por más de US$200 millones a favor de la Línea 2 del Metro de Lima

LEER MÁS
Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

LEER MÁS
RLA llama "vaga" a Keiko Fujimori por decir que ir al Senado es "premio consuelo": "Bien malcriadita"

RLA llama "vaga" a Keiko Fujimori por decir que ir al Senado es "premio consuelo": "Bien malcriadita"

LEER MÁS
¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

LEER MÁS
Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

LEER MÁS
Fusil peruano fue hallado durante megaoperativo policial al Comando Vermelho en favelas de Brasil

Fusil peruano fue hallado durante megaoperativo policial al Comando Vermelho en favelas de Brasil

LEER MÁS
Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

LEER MÁS
Avanza País: César Combina califica de "antidemocrático" a Phillip Butters luego de que su plancha presidencial sea retirada

Avanza País: César Combina califica de "antidemocrático" a Phillip Butters luego de que su plancha presidencial sea retirada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025