Poder Judicial autoriza viaje de Betssy Chávez a Tacna por 7 días: exministra de Pedro Castillo visitará a su familia

El Poder Judicial ha autorizado a Betssy Chávez Chino a viajar a la ciudad de Tacna del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2025. La ex primera ministra del Gobierno de Pedro Castillo solicitó el permiso de viaje para visitar a su familia y a su entorno cercano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La decisión fue tomada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, considerando que Chávez ha cumplido con las reglas de conducta impuestas, como presentarse cada siete días para el control biométrico. La resolución también destaca el vínculo significativo de Chávez con Tacna, su ciudad de origen, donde nació, estudió y fue elegida congresista.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del caso, consideró que, tras el tiempo que Chávez estuvo privada de su libertad, el viaje contribuye a fortalecer sus lazos familiares y a su estabilidad emocional, lo que es esencial para su reinserción social. La resolución advierte que la acusada deberá regresar a su domicilio en Chorrillos al término del plazo y dar cuenta de su retorno al juzgado, de lo contrario se informará al Ministerio Público en caso de incumplimiento.

Detalles de la resolución y las restricciones

La resolución número 20, emitida el 23 de septiembre de 2025, se basa en un escrito recibido el 17 de septiembre. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había levantado la prisión preventiva de Betssy Chávez y ordenado su excarcelación el 3 de septiembre de 2025. En esa misma fecha, se le impuso la medida de comparecencia con restricciones, que incluía la prohibición de viajar fuera de Lima sin autorización del juzgado. La reciente autorización de viaje no exime a Chávez de cumplir con las demás reglas de conducta que le fueron impuestas.

Cabe indicar que la autorización de viaje se da a pesar de que Chávez está sujeta a comparecencia con restricciones y tiene la obligación de no ausentarse de Lima sin permiso judicial.