HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Política

Poder Judicial autoriza viaje de Betssy Chávez a Tacna por 7 días: exministra de Pedro Castillo visitará a su familia

La autorización se da a pesar de que se convocó para el viernes 26 una audiencia de ampliación de medidas de reglas de conducta solicitadas por la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

Betssy Chávez viajará a Tacna por una semana. Foto: composición LR
Betssy Chávez viajará a Tacna por una semana. Foto: composición LR

El Poder Judicial ha autorizado a Betssy Chávez Chino a viajar a la ciudad de Tacna del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2025. La ex primera ministra del Gobierno de Pedro Castillo solicitó el permiso de viaje para visitar a su familia y a su entorno cercano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión fue tomada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, considerando que Chávez ha cumplido con las reglas de conducta impuestas, como presentarse cada siete días para el control biométrico. La resolución también destaca el vínculo significativo de Chávez con Tacna, su ciudad de origen, donde nació, estudió y fue elegida congresista.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Vladimir Cerrón seguirá prófugo: Poder Judicial rechaza recurso de hábeas corpus que buscaba su libertad

lr.pe

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del caso, consideró que, tras el tiempo que Chávez estuvo privada de su libertad, el viaje contribuye a fortalecer sus lazos familiares y a su estabilidad emocional, lo que es esencial para su reinserción social. La resolución advierte que la acusada deberá regresar a su domicilio en Chorrillos al término del plazo y dar cuenta de su retorno al juzgado, de lo contrario se informará al Ministerio Público en caso de incumplimiento.

Detalles de la resolución y las restricciones

La resolución número 20, emitida el 23 de septiembre de 2025, se basa en un escrito recibido el 17 de septiembre. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había levantado la prisión preventiva de Betssy Chávez y ordenado su excarcelación el 3 de septiembre de 2025. En esa misma fecha, se le impuso la medida de comparecencia con restricciones, que incluía la prohibición de viajar fuera de Lima sin autorización del juzgado. La reciente autorización de viaje no exime a Chávez de cumplir con las demás reglas de conducta que le fueron impuestas.

Cabe indicar que la autorización de viaje se da a pesar de que Chávez está sujeta a comparecencia con restricciones y tiene la obligación de no ausentarse de Lima sin permiso judicial.

Notas relacionadas
Betssy Chávez volverá a la política con el partido Juntos Por el Perú de Roberto Sánchez

Betssy Chávez volverá a la política con el partido Juntos Por el Perú de Roberto Sánchez

LEER MÁS
Betssy Chávez anuncia que postulará a las Elecciones 2026: "Voy a seguir haciendo política"

Betssy Chávez anuncia que postulará a las Elecciones 2026: "Voy a seguir haciendo política"

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 10 meses de impedimento de salida del país contra exministra

Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 10 meses de impedimento de salida del país contra exministra

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

LEER MÁS
Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

LEER MÁS
Susana Villarán EN VIVO: Fiscalía solicita 29 años de prisión contra exalcaldesa de Lima

Susana Villarán EN VIVO: Fiscalía solicita 29 años de prisión contra exalcaldesa de Lima

LEER MÁS
Argentina capturó a dos peruanos vinculados con vuelo de 359 kg de cocaína

Argentina capturó a dos peruanos vinculados con vuelo de 359 kg de cocaína

LEER MÁS
Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

LEER MÁS
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota