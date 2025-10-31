Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

La exministra Betssy Chávez ha conseguido una dispensa para ausentarse de la reciente audiencia del juicio oral que se sigue en su contra junto al expresidente Pedro Castillo, alegando un mal estado de salud.

Su defensa técnica presentó la justificación, la cual fue validada por el fiscal a cargo del caso, quien verificó la enfermedad de la acusada junto a un médico legista. Pese a aceptar la ausencia en esta ocasión, el fiscal advirtió que solicitará que Chávez sea declarada reo contumaz si no se presenta a la próxima sesión.

La jueza Norma Carbajal acogió esta solicitud, resolviendo que se daba por "dispensada a la acusada Betssy Chávez por última vez". La magistrada advirtió que, de reincidir en la inasistencia, será declarada reo contumaz, lo que implicaría ordenar su "correspondiente ubicación y captura" conforme a ley.

¿Cuándo fue la última vez que se presentó?

La exprimera ministra, Betssy Chávez, no se presentó por tercera vez consecutiva al juicio oral que se desarrolla en su contra por el golpe de Estado fallido realizado por Pedro Castillo.

De acuerdo con el abogado suspendido, Raúl Noblecilla, su defensa espera que se presente este martes, fecha en la que se ha pactado a realizarse la siguiente sesión.

¿Qué es reo contumaz?

El reo contumaz es una figura legal que se aplica al acusado en un proceso penal que, a pesar de haber sido debidamente notificado y tener pleno conocimiento de que debe comparecer, se niega de forma deliberada e injustificada a presentarse ante el juzgado. En términos sencillos, es el imputado que decide ponerle el hombro a la justicia, pero en sentido figurado, al evadir su responsabilidad procesal. La jurisprudencia peruana enfatiza que esta es una situación de "rebeldía procesal consciente", diferenciándolo del "reo ausente", cuyo paradero se desconoce.

Una vez que el juez declara la contumacia, las consecuencias son inmediatas y drásticas. La más importante es la emisión de una orden de ubicación y captura compulsiva contra el acusado, autorizando a la policía a detenerlo y ponerlo a disposición del tribunal para que se reanude el proceso. Además, si la contumacia se declara durante el juicio oral, el proceso se archiva provisionalmente respecto al contumaz, y el plazo de prescripción de la acción penal queda suspendido. Esto significa que el tiempo "deja de correr" para él, prolongando indefinidamente la posibilidad de ser juzgado tan pronto como sea habido.

En esencia, la declaratoria de contumacia es la herramienta del Estado para evitar que el acusado paralice la administración de justicia con su inasistencia. Si bien se garantiza un defensor de oficio para proteger sus derechos, el mensaje es claro: la desobediencia al llamado judicial tiene como respuesta la coerción. Es, sin duda, un juego que el acusado siempre termina perdiendo a largo plazo.