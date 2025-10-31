HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Política

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

La exministra no asistió a la audiencia que se desarrolla por el intento de golpe de Estado que se realizó durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Betssy Chávez no asistió a audiencia de hoy. Foto: Andina
Betssy Chávez no asistió a audiencia de hoy. Foto: Andina

La exministra Betssy Chávez ha conseguido una dispensa para ausentarse de la reciente audiencia del juicio oral que se sigue en su contra junto al expresidente Pedro Castillo, alegando un mal estado de salud.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Su defensa técnica presentó la justificación, la cual fue validada por el fiscal a cargo del caso, quien verificó la enfermedad de la acusada junto a un médico legista. Pese a aceptar la ausencia en esta ocasión, el fiscal advirtió que solicitará que Chávez sea declarada reo contumaz si no se presenta a la próxima sesión.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La jueza Norma Carbajal acogió esta solicitud, resolviendo que se daba por "dispensada a la acusada Betssy Chávez por última vez". La magistrada advirtió que, de reincidir en la inasistencia, será declarada reo contumaz, lo que implicaría ordenar su "correspondiente ubicación y captura" conforme a ley.

PUEDES VER: Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder

lr.pe

¿Cuándo fue la última vez que se presentó?

La exprimera ministra, Betssy Chávez, no se presentó por tercera vez consecutiva al juicio oral que se desarrolla en su contra por el golpe de Estado fallido realizado por Pedro Castillo.

De acuerdo con el abogado suspendido, Raúl Noblecilla, su defensa espera que se presente este martes, fecha en la que se ha pactado a realizarse la siguiente sesión.

¿Qué es reo contumaz?

El reo contumaz es una figura legal que se aplica al acusado en un proceso penal que, a pesar de haber sido debidamente notificado y tener pleno conocimiento de que debe comparecer, se niega de forma deliberada e injustificada a presentarse ante el juzgado. En términos sencillos, es el imputado que decide ponerle el hombro a la justicia, pero en sentido figurado, al evadir su responsabilidad procesal. La jurisprudencia peruana enfatiza que esta es una situación de "rebeldía procesal consciente", diferenciándolo del "reo ausente", cuyo paradero se desconoce.

Una vez que el juez declara la contumacia, las consecuencias son inmediatas y drásticas. La más importante es la emisión de una orden de ubicación y captura compulsiva contra el acusado, autorizando a la policía a detenerlo y ponerlo a disposición del tribunal para que se reanude el proceso. Además, si la contumacia se declara durante el juicio oral, el proceso se archiva provisionalmente respecto al contumaz, y el plazo de prescripción de la acción penal queda suspendido. Esto significa que el tiempo "deja de correr" para él, prolongando indefinidamente la posibilidad de ser juzgado tan pronto como sea habido.

En esencia, la declaratoria de contumacia es la herramienta del Estado para evitar que el acusado paralice la administración de justicia con su inasistencia. Si bien se garantiza un defensor de oficio para proteger sus derechos, el mensaje es claro: la desobediencia al llamado judicial tiene como respuesta la coerción. Es, sin duda, un juego que el acusado siempre termina perdiendo a largo plazo.

Notas relacionadas
Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

LEER MÁS
Betssy Chávez aparece desencajada y pide suspender audiencia de juicio: "Me encuentro en atención médica"

Betssy Chávez aparece desencajada y pide suspender audiencia de juicio: "Me encuentro en atención médica"

LEER MÁS
Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNJ investiga a jefa del Reniec, Carmen Velarde, tras exposición de datos del padrón electoral

JNJ investiga a jefa del Reniec, Carmen Velarde, tras exposición de datos del padrón electoral

LEER MÁS
Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder

Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder

LEER MÁS
César Hildebrandt responde sarcásticamente a Keiko Fujimori por su candidatura: "No sabe la emoción que experimento"

César Hildebrandt responde sarcásticamente a Keiko Fujimori por su candidatura: "No sabe la emoción que experimento"

LEER MÁS
PPK al Senado en las Elecciones de Perú 2026: Partido Fuerza y Libertad inscribe a Pedro Pablo Kuczynski como candidato

PPK al Senado en las Elecciones de Perú 2026: Partido Fuerza y Libertad inscribe a Pedro Pablo Kuczynski como candidato

LEER MÁS
Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

LEER MÁS
Delia Espinoza bajo la lupa: JNJ inicia investigación preliminar por no acatar reincorporación de fiscal Azucena Solari

Delia Espinoza bajo la lupa: JNJ inicia investigación preliminar por no acatar reincorporación de fiscal Azucena Solari

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025