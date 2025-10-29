Keiko Fujimori anunciará su candidatura a la presidencia con Fuerza Popular para las Elecciones 2026

Keiko Fujimori anunciará este jueves 30 de octubre en Trujillo su candidatura presidencial rumbo a las Elecciones 2026. Foto: composición LR

Keiko Fujimori anunciará oficialmente su candidatura a la presidencia del Perú este jueves 30 de octubre, rumbo a las Elecciones 2026. Así lo adelantó el congresista Ernesto Bustamante, quien precisó que el acto político se desarrollará en la ciudad de Trujillo, donde se espera la presencia de miles de simpatizantes fujimoristas.

El parlamentario detalló que la actividad será de carácter “estrictamente partidario” y que marcará el inicio formal de la campaña electoral de Fuerza Popular. Durante el evento se presentará la fórmula presidencial que acompañará a Fujimori Higuchi, además de los precandidatos al Congreso por el norte del país. La cita se perfila como el primer gran mitin de la agrupación naranja con miras al proceso electoral del 2026.

"El jueves tenemos fiesta en Trujillo (…) El lanzamiento de la presidenta del partido Fuerza Popular como candidata a la presidencia de la república y la presentación de los candidatos al Senado y diputados (…) El jueves lo que hay es un evento partidario, estrictamente partidario donde vamos a estar presentes los congresistas y también aquellos que vamos a participar en las elecciones de 2026 como candidatos", mencionó vía Canal N.

El anuncio se produce en un contexto judicial y político favorable para Keiko Fujimori, luego de que el Poder Judicial declarara la anulación del proceso por lavado de activos vinculado al caso 'Cócteles'. Este revés fiscal ha sido aprovechado por la lideresa política para intentar reposicionarse como figura central de la derecha peruana.