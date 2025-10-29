HOYSuscripcion LR Focus

Política

Keiko Fujimori anunciará su candidatura a la presidencia con Fuerza Popular para las Elecciones 2026

El congresista Ernesto Bustamante confirmó que la lideresa de Fuerza Popular oficializará este jueves su candidatura presidencial desde la ciudad de Trujillo, como parte de un evento partidario en el norte del país.

Keiko Fujimori anunciará este jueves 30 de octubre en Trujillo su candidatura presidencial rumbo a las Elecciones 2026. Foto: composición LR
Keiko Fujimori anunciará oficialmente su candidatura a la presidencia del Perú este jueves 30 de octubre, rumbo a las Elecciones 2026. Así lo adelantó el congresista Ernesto Bustamante, quien precisó que el acto político se desarrollará en la ciudad de Trujillo, donde se espera la presencia de miles de simpatizantes fujimoristas.

El parlamentario detalló que la actividad será de carácter “estrictamente partidario” y que marcará el inicio formal de la campaña electoral de Fuerza Popular. Durante el evento se presentará la fórmula presidencial que acompañará a Fujimori Higuchi, además de los precandidatos al Congreso por el norte del país. La cita se perfila como el primer gran mitin de la agrupación naranja con miras al proceso electoral del 2026.

PUEDES VER: Caso cócteles: juez se aparta de ver la sentencia del TC tras reportaje que lo vincula con César Acuña

"El jueves tenemos fiesta en Trujillo (…) El lanzamiento de la presidenta del partido Fuerza Popular como candidata a la presidencia de la república y la presentación de los candidatos al Senado y diputados (…) El jueves lo que hay es un evento partidario, estrictamente partidario donde vamos a estar presentes los congresistas y también aquellos que vamos a participar en las elecciones de 2026 como candidatos", mencionó vía Canal N.

El anuncio se produce en un contexto judicial y político favorable para Keiko Fujimori, luego de que el Poder Judicial declarara la anulación del proceso por lavado de activos vinculado al caso 'Cócteles'. Este revés fiscal ha sido aprovechado por la lideresa política para intentar reposicionarse como figura central de la derecha peruana.

PUEDES VER: Poder Judicial y fiscales rechazan proyecto de Fuerza Popular para que regresen los jueces sin rostro

Caso cócteles: juez se aparta de ver la sentencia del TC tras reportaje que lo vincula con César Acuña

Caso cócteles: juez se aparta de ver la sentencia del TC tras reportaje que lo vincula con César Acuña

Congresista Vivian Olivos renuncia a la bancada Fuerza Popular por “motivos personales y de conciencia”

Congresista Vivian Olivos renuncia a la bancada Fuerza Popular por “motivos personales y de conciencia”

Poder Judicial y fiscales rechazan proyecto de Fuerza Popular para que regresen los jueces sin rostro

Poder Judicial y fiscales rechazan proyecto de Fuerza Popular para que regresen los jueces sin rostro

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025