Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      
Política

Fuerza Popular: Keiko Fujimori postulará con Luis Galarreta y Miki Torres a las elecciones 2026

Mediante la página web de Fuerza Popular se anunció la plancha presidencial y la lista de candidatos que postularán al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Keiko Fujimori presenta candidatos oficiales para elecciones generales 2026. Foto: composición LR
Keiko Fujimori presenta candidatos oficiales para elecciones generales 2026. Foto: composición LR

A un día de la ceremonia que se realizará en Trujillo (La Libertad), donde la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, oficializará la lista de candidatos por el partido naranja, la página web de la agrupación política reveló los nombres de quienes conformarán la plancha presidencial y las listas al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino. Esta será la cuarta vez que Fujimori intenta alcanzar la Presidencia del Perú.

En el documento podemos ver que Keiko Fujimori estará acompañada de Luis Galarreta Valerde, quien iría como primer vicepresidente, mientras que Miki Torres Morales como el segundo vicepresidente de la República. Actualmente, se desempeñan en los cargos de secretario y subsecretario general de Fuerza Popular, respectivamente. También se observa el nombre de Luis Alberto Oliden Roque, quien figura como candidato a la fórmula presidencial y a la Cámara de Diputados.

PUEDES VER: Vivian Olivos advierte que alianza fujicerronista estará vigente en Elecciones 2026

Actuales congresistas que buscan reelección

En dicha lista también se observa que todos los actuales congresistas de la bancada de Fuerza Popular buscan continuar en el poder, al postular al Senado o a la Cámara de Diputados. La única parlamentaria fujimorista que no figura en la lista de reelección es Magally Santisteban. Entre los nombres más polémicos se encuentran Rossangella Barbarán, Luis Alegría, Eduardo Castillo, Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Patricia Juárez, entre otros.

¿Cómo se designarán los números en las listas de Senadores y Diputados?

De acuerdo con el comunicado publicado en el portal web del partido político especifican que la lista publicada de "candidatos aptos" deberán organizarse y reunirse de manera autónoma para consensar el orden de las candidaturas en las listas definitivas, las cuales serán presentadas ante los organismos electorales.

"Los candidatos deberán dejar constancia de dicho acuerdo en el Acta de Reunión para Conformación de lista de Candidatos de conformidad con el formato publicado en la página web del partido", se lee.

Keiko Fujimori anunciará su candidatura a la presidencia con Fuerza Popular para las Elecciones 2026

Keiko Fujimori anunciará su candidatura a la presidencia con Fuerza Popular para las Elecciones 2026

Vivian Olivos advierte que alianza fujicerronista estará vigente en Elecciones 2026

Vivian Olivos advierte que alianza fujicerronista estará vigente en Elecciones 2026

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Vivian Olivos advierte que alianza fujicerronista estará vigente en Elecciones 2026

Vivian Olivos advierte que alianza fujicerronista estará vigente en Elecciones 2026

Tomás Gálvez ordena el retiro de vehículos oficiales a Delia Espinoza

Tomás Gálvez ordena el retiro de vehículos oficiales a Delia Espinoza

