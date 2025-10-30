HOYSuscripcion LR Focus

Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas
Política

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura presidencial para las Elecciones 2026: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan

Mediante la página web de Fuerza Popular, partido político que lidera Keiko Fujimori, se anunció la plancha presidencial y la lista de candidatos que postularán al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Keiko Fujimori presenta candidatos oficiales para elecciones generales 2026. Foto: composición LR
Mediante una ceremonia realizada en Trujillo (La Libertad), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, oficializó la lista de candidatos por el partido naranja. La lista de nombres de quienes conformarán la plancha presidencial y las listas al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino ya había sido revelado un día antes en la página web del partido naranja. Esta será la cuarta vez que Fujimori intenta alcanzar la Presidencia del Perú.

En el documento podemos ver que Keiko Fujimori estará acompañada de Luis Galarreta Valerde, quien iría como primer vicepresidente, mientras que Miki Torres Morales como el segundo vicepresidente de la República. Actualmente, se desempeñan en los cargos de secretario y subsecretario general de Fuerza Popular, respectivamente. También se observa el nombre de Luis Alberto Oliden Roque, quien figura como candidato a la fórmula presidencial y a la Cámara de Diputados.

Actuales congresistas de Fuerza Popular que buscan reelección

En dicha lista también se observa que todos los actuales congresistas de la bancada de Fuerza Popular buscan continuar en el poder, al postular al Senado o a la Cámara de Diputados. La única parlamentaria fujimorista que no figura en la lista de reelección es Magally Santisteban. Entre los nombres más polémicos se encuentran Rossangella Barbarán, Luis Alegría, Eduardo Castillo, Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Patricia Juárez, entre otros.

Además, 15 integrantes del Parlamento disuelto por Martín Vizcarra en el 2019 intentarán volver a tener una curul.

¿Cómo se designarán los números en las listas de Senadores y Diputados?

De acuerdo con el comunicado publicado en el portal web del partido político especifican que la lista publicada de "candidatos aptos" deberán organizarse y reunirse de manera autónoma para consensar el orden de las candidaturas en las listas definitivas, las cuales serán presentadas ante los organismos electorales.

"Los candidatos deberán dejar constancia de dicho acuerdo en el Acta de Reunión para Conformación de lista de Candidatos de conformidad con el formato publicado en la página web del partido", se lee.

