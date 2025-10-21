Keiko Fujimori intenta librarse del caso Cócteles: defensa pide el archivo definitivo tras sentencia del TC

La defensa de Keiko Fujimori, representada por la abogada Giuliana Loza, exige el archivo definitivo del caso Cócteles tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

La solicitud formal de este requerimiento fue presentada ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, según anunció Loza en diálogo con RPP. De acuerdo con la abogada el proceso se realiza "en cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en el numeral cinco de la sentencia del Tribunal Constitucional”.

Insistió, además, en que la decisión de la máxima instancia constitucional fue la correcta. Indicó que no comparte lo planteado por la exmagistrada Marianella Ledesma, quien sostiene que el TC se adelantó al pronunciarse antes del término del proceso penal.

“Yo discrepo respetuosamente. En verdad diría lo contrario: la justicia se ha demorado 10 años en resarcir un error en un caso que nunca debió haber iniciado”, respondió Loza.

José Domingo Pérez espera que PJ no aplica sentencia del TC

Por su parte, José Domingo Pérez adelantó qué buscará que la sentencia del TC no sea aplicada por el juez. En entrevista en el programa Hildebrandt en sus Trece precisó que "obviamente dentro de la capacidad" que les corresponde como parte del proceso formularán la debida defensa.

Mencionó las declaraciones de la exmagistrada Ledesma y sostuvo que se trata de una decisión carente de constitucionalidad, por lo que esperan que el juez decida no aplicar dicha sentencia.

"El TC ha ordenado que se anulen las decisiones del juez que declaraban que acá había un delito. Haré la argumentación debida. He visto declaraciones de la doctora Marianella Ledesma que dice que este es una decisión inconstitucional y, por lo tanto, habría una via en que el juez dejar de aplicar (la sentencia), pero ante este embate político en el que se amenaza a jueces y fiscales, temo que el juez termine acatando esta decisión, pero haremos ese esfuerzo de que esto no sea ejecutado en la justicia penal ordinaria", manifestó.

Además, resaltó que la sentencia del TC no absuelve a Keiko Fujimori. "No es su atribución", aclaró.

También, descartó posibles errores en la acusación fiscal, pues si ese fuera el caso ello se habría mencionado en la decisión del TC. "Un error puede haber sido no haber contrarrestado esa desinformación y noticias falsas. La fuente de conocimiento público termina siendo Willax y Expreso para que el TC diga que un hecho es cierto y no sea mencionado en el expediente", lamentó.