HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Política

Keiko Fujimori intenta librarse del caso Cócteles: defensa pide el archivo definitivo tras sentencia del TC

El fiscal José Domingo Pérez resaltó que el TC no ha declarado la absolución de la lideresa de Fuerza Popular. "No es su atribución", sentenció.

Defensa de Keiko Fujimori exige el archivo inmediato del caso. Foto: difusión
Defensa de Keiko Fujimori exige el archivo inmediato del caso. Foto: difusión

La defensa de Keiko Fujimori, representada por la abogada Giuliana Loza, exige el archivo definitivo del caso Cócteles tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La solicitud formal de este requerimiento fue presentada ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, según anunció Loza en diálogo con RPP. De acuerdo con la abogada el proceso se realiza "en cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en el numeral cinco de la sentencia del Tribunal Constitucional”.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

lr.pe

Insistió, además, en que la decisión de la máxima instancia constitucional fue la correcta. Indicó que no comparte lo planteado por la exmagistrada Marianella Ledesma, quien sostiene que el TC se adelantó al pronunciarse antes del término del proceso penal.

“Yo discrepo respetuosamente. En verdad diría lo contrario: la justicia se ha demorado 10 años en resarcir un error en un caso que nunca debió haber iniciado”, respondió Loza.

José Domingo Pérez espera que PJ no aplica sentencia del TC

Por su parte, José Domingo Pérez adelantó qué buscará que la sentencia del TC no sea aplicada por el juez. En entrevista en el programa Hildebrandt en sus Trece precisó que "obviamente dentro de la capacidad" que les corresponde como parte del proceso formularán la debida defensa.

Mencionó las declaraciones de la exmagistrada Ledesma y sostuvo que se trata de una decisión carente de constitucionalidad, por lo que esperan que el juez decida no aplicar dicha sentencia.

"El TC ha ordenado que se anulen las decisiones del juez que declaraban que acá había un delito. Haré la argumentación debida. He visto declaraciones de la doctora Marianella Ledesma que dice que este es una decisión inconstitucional y, por lo tanto, habría una via en que el juez dejar de aplicar (la sentencia), pero ante este embate político en el que se amenaza a jueces y fiscales, temo que el juez termine acatando esta decisión, pero haremos ese esfuerzo de que esto no sea ejecutado en la justicia penal ordinaria", manifestó.

PUEDES VER: Keiko Fujimori arremete contra fiscales Vela y Pérez del caso Cócteles: "Fuerza Popular evaluará si los denuncia"

lr.pe

Además, resaltó que la sentencia del TC no absuelve a Keiko Fujimori. "No es su atribución", aclaró.

También, descartó posibles errores en la acusación fiscal, pues si ese fuera el caso ello se habría mencionado en la decisión del TC. "Un error puede haber sido no haber contrarrestado esa desinformación y noticias falsas. La fuente de conocimiento público termina siendo Willax y Expreso para que el TC diga que un hecho es cierto y no sea mencionado en el expediente", lamentó.

Notas relacionadas
José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

LEER MÁS
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

LEER MÁS
José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Papa de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

Papa de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

LEER MÁS
Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

LEER MÁS
A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

LEER MÁS
Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

LEER MÁS
Betssy Chávez aparece desencajada y pide suspender audiencia de juicio: "Me encuentro en atención médica"

Betssy Chávez aparece desencajada y pide suspender audiencia de juicio: "Me encuentro en atención médica"

LEER MÁS
José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso: proponen bono para vivienda a jóvenes de hasta 29 años, ¿de qué trata el proyecto?

Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canal confirmado del partido la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025