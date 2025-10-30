María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

Municipalidad de Surco derrumba parte de la casa de la congresista. Foto: Composición/LR

La Municipalidad de Surco demolió parte de la casa de la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) en horas de la madrugada de este jueves 30 de octubre. Los trabajadores del municipio llegaron en compañía de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y serenazgo al domicilio de la parlamentaria con la finalidad de recuperar parte de los espacios públicos de la zona.

De acuerdo con la información difundida por el municipio dirigido por Carlos Bruce, el derrumbe se realizó en la urbanización Los Álamos. Tras culminar con la demolición, se colocaron muros en el frontis de la vivienda de la parlamentaria.

Municipalidad de Surco tras demoler parte de la casa de María Acuña: "La ley se cumple por igual para todos"

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el municipio aseguró que las medidas contra la parlamentaria se hizo en "respeto al principio de autoridad". Además, resaltó que "la ley se cumple por igual para todos".

"Pese a los intentos por impedir la recuperación de áreas públicas, esta madrugada se colocaron muretes de delimitación que marcan el espacio que pertenece a todos los surcanos. En Surco, nadie está por encima de la ley", recalcó.

