Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Diversos ciudadanos han rechazado que sus datos personales sean expuestos en internet. Foto: Composición/LR

El último martes 28 de octubre, los peruanos mostraron su inconformidad debido a que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó los datos personales de los ciudadanos en la plataforma web del Padrón de Elecciones 2026. A pesar del malestar de las personas, Reniec señaló que este es "un paso legal, obligatorio y transparente" establecido por la Ley Orgánica de Elecciones - LOE (Ley N.º 26859).

Sin embargo, La República pudo acceder al Proyecto de Ley N°. 497/2017-CR, que presentó la excongresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, en 28 de octubre del 2016, 4 meses después de que Keiko Fujimori perdió las elecciones con Pedro Pablo Kuckzynski.

A la izquierda, el proyecto de ley presentado por la congresista Rosa Bartra. A la derecha, la modificación que se le hizo al artículo 198 de la LOE para que el padrón sea publicado en internet.

En dicho documento, la exlegisladora propuso modificar el artículo 198 de la LOE. La iniciativa planteaba que el Reniec "publica el padrón inicial a través de su portal institucional y, en aquellos lugares con deficiente cobertura de internet, mediante listas del padrón inicial que se colocan en sus Oficinas Distritales, en lugar visible".

Es importante resaltar que la norma original que data de 1997 establecía lo siguiente: "El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil publica listas del padrón inicial que se colocan en sus Oficinas Distritales en lugar visible, después del cierre de inscripciones". En pocas palabras, que el padrón inicial solo se coloque en las oficinas de cada distrito de la entidad, como lo fue hasta los comicios electorales del 2016.

La primera votación del 20 de septiembre del 2017, que le dio el visto bueno a la iniciativa, contó con el respaldo 72 votos a favor, 2 en contra y 23 abstenciones. Además, se exoneró de segunda votación con la venia de 71 parlamentarios.

Votación del proyecto de ley fujimorista para que padrón electoral sea publicado en internet.

Sin embargo, la norma fue observada por el expresidente PPK el 18 de octubre del 2017. A pesar de ello, la ley fue publicada el 20 del mismo mes a través de la Ley N.º. 30873 en el diario oficial El Peruano.

Este dato coincide con el comunicado que difundió Reniec este 29 de octubre, que señala que, desde 2017, "conforme a Ley" se publica "en la página web institucional". Es decir, a partir de esa aprobación, se difunde el padrón electoral inicial en internet.

Por otro lado, la situación se agrava en medio de una alta ola de inseguridad ciudadana que afronta el Perú. Por ese motivo, los ciudadanos mostraron su preocupación al ver sus datos en internet.

Defensoría del Pueblo exhorta a Reniec a garantizar protección de datos personales tras filtración masiva

La entidad liderada por Josué Gutiérrez instó al Reniec a enfocarse en salvaguardar la información confidencial, luego de que se descubriera que los datos personales de los votantes eran accesibles para cualquier individuo que poseyera el número de DNI del ciudadano consultado.

“Al revisar dicha plataforma, hemos advertido que muestra información personal sensible, como la dirección domiciliaria, la huella dactilar y la fotografía de identificación. Recordamos que estos datos están protegidos por la Ley n° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, por lo que deben mantenerse en reserva”, expresó la Defensoría.

“La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos determinó que, si bien el padrón electoral es público, existe restricción sobre la información relativa al domicilio y la huella dactilar”, acotó.