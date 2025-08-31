Martín Rebaza: "Somos una generación que nunca ha tenido opciones reales de candidatos presidenciales"

“Siempre he votado en contra del fujimorismo. Eso dice mucho, ¿no? Somos una generación que nunca ha tenido opciones reales de candidatos que nos representan”, nos responde el director Martín Rebaza, uno de los ganadores del Festival de Cine de Lima.

En Políticas Familiares, el cineasta peruano, radicado en Alemania, regresa a Perú para grabar la campaña política de su padre, Mariano Rebaza. No participa, pero llega a Ucayali, captura los mítines para la elección del gobernador regional, la ausencia del partido e ingresa al corazón de una familia y de una población que aún recuerda al presidente al que Rebaza compara con Augusto Pinochet. “Me gusta que mi papá tenga intenciones políticas. El problema no era que quisiera ser político, el problema era que lo quería hacer por Fuerza Popular”.

Martín Rebaza nos contesta desde Trujillo. Cada vez que regresa a Perú, visita Pucallpa y la ciudad norteña en la que estudió y en la que hizo activismo. “Ahora Pucallpa es una ciudad grande, comercial para bien y para mal, ¿no? Trujillo, sin embargo, a mí sí me da mucha pena. Siento que está en un declive político, cultural, social y de infraestructura. Y hay como una atmósfera de decepción, de rabia”.

Estudió Psicología y, antes de dedicarse al cine, ingresó a estudiar Derecho y Ciencias Políticas con la intención de postular a un cargo público. “Pero mi sensibilidad pudo más. Así que formaba parte de frentes civiles; hacíamos manifestaciones. Cuando pasó esto de la ‘ley pulpín’, nos organizamos acá con los compañeros y salimos como un frente único de lucha”.

Esa “fotografía de Trujillo” podría reflejar al Perú, ¿no? Entonces, era natural que realizaras una película como Políticas Familiares.

Sí. En Perú hay gente muy talentosa. Pero, eventualmente, esas personas se van decepcionando, aburriendo, buscando otros horizontes personales, buscando sostener una vida como artistas, como gestores culturales. Esa situación ha ido poco a poco empujándonos a migrar. Y ahí me puedo extender al Perú; aquí la cultura no está vista como un recurso. En ningún país que tenga un milímetro de criterio existen esas políticas culturales que quieren aplastar la riqueza que tenemos. Entonces, no se trata de no tener talento, no hay posibilidades, por ejemplo, para hacer películas buenas y, aun así, se hacen.

¿Por qué quisiste dejar clara tu postura política desde los primeros minutos del documental?

Para mí era importante. Quería marcar que un personaje estaba en contra de otro con una postura ideológica diferente. Pensé que esto se podía reflejar en experiencias que la gente ha tenido también con sus familias y creo que ahí está el gancho: todos hemos tenido, igual, un familiar que simpatiza por algo completamente distinto a nosotros.

Hay cierta distancia con tu padre, pero grabas dentro de la casa y registras ciertos momentos, como la evidencia de que es una campaña austera. ¿Cómo accede tu familia?

Les dije que no los iba a ayudar, pero que iba a registrar todo con la intención de hacer un documental. Hablaba justo con la persona que hizo la postproducción de sonido y me dice: “pucha, hubieras contratado a un sonidista”. Le dije que si yo metía a una persona más, el 80% de la película no existiría porque esa intimidad es gracias a que soy un integrante más de la familia, no era extraño que estuviera comiendo con ellos con la salvedad de que tenía la cámara colgada.

¿La campaña política cambió alguna idea que tenías?

Después de registrar la campaña, que fue en 2018, para mí bajó un poco el hate a la gente que simpatiza con el fujimorismo. Antes era muy absoluto, como “son unos ignorantes, son unos tontos”, pero ese tipo de cosas también vienen de la ignorancia de no saber qué ha pasado en los lugares donde, efectivamente, hay mayor población que vota por el fujimorismo o por la extrema derecha, que para mí es igual. El fujimorismo se ha diversificado y se ha extendido. Entonces, el gran valor que yo le encuentro como experiencia personal es contrastar y darme cuenta de que somos un país completamente distinto en cada parte de este territorio. De pronto, también vivimos en nuestra burbuja progresista, de izquierda, bien sólida, pero bien pequeñita. Debemos ser un porcentaje mínimo en el país. Mucha gente no ha visto una campaña política de una región de la selva, que es una de las regiones más pobres del Perú y juzga. Esta campaña es un retrato real de cómo cualquier partido, sin una retórica ideológica, puede ganar.

¿Fue un alivio que tu padre dejara ese partido? ¿Qué es lo más importante para la población de Ucayali?

Yo considero que él es una persona que ha hecho una carrera limpia, que podría, realmente, hacer cosas buenas por su región. Pero quería saber por qué esta persona quiere meterse en uno de los partidos más detestados, corruptos e inmorales del Perú. Intenté sacarme esa idea y acercarme a los seres humanos. Ya sabemos que Fujimori fue un dictador y que cometió crímenes de lesa humanidad. ¿Pero qué tanto la población sabe eso y qué tanto es importante para su contexto? Vi, entonces, que en un país donde la brecha de clase es súper grande, a una persona de clase popular le va a parecer importantísimo que un presidente se aparezca y le dé una pelota y unos zapatos. Yo no justifico a las personas, pero no deberíamos darles con palo porque ellos no están en el gobierno. Quizás soy un poco paranoico, pero siento que el poder quiere tenernos peleados siempre. Cuando vi una foto de Humala con Alan García y Toledo, dije: ¿por qué nos estamos peleando? Esta gente está banqueteándose a sus anchas.

El Festival de Cine de Lima se desarrolló en medio de una crisis social y política. ¿Con qué país te encontraste?

Me da una sensación de retroceso. La pandemia hizo sentir la precariedad, que vivíamos en una mentira, que el ‘boom’ peruano existió, pero que se lo quedaron algunos pocos. Tiene lógica que ahora nos sintamos con tanta desolación y que se acentúe en el Gobierno de Boluarte. Dina no creo que sea una presidenta y con eso no la estoy justificando, pero me refiero a que es una pantalla, los que están gobernando son otros. Dina no apareció de la noche a la mañana, fue una consecuencia. No éramos un país sostenible, fue doloroso ver que jugábamos a ser país.