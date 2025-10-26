Caso Eduardo Ruiz: Poder Judicial evaluará impedimento de salida contra Luis Magallanes el 4 de noviembre

El suboficial de tercera de la PNP es acusado como el presunto responsable del fallecimiento de 'Tvrko'. Foto: composición LR

El Poder Judicial, a través del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria, programó para el martes 4 de noviembre a las 11 de la mañana la audiencia que evaluará el impedimento de salida del país contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes. Esto tras el asesinato del joven artista Eduardo Ruiz Sanz, conocido como 'Tvrko', durante las protestas del 15 de octubre.

La Fiscalía ha solicitado al PJ imponer dicha medida contra efectivo policial por un periodo de 120 días, así como comparecencia con restricciones mientras duren las investigaciones del caso. Este pedido fue ingresado al sistema judicial el jueves 23 de octubre, día que venció la detención preliminar por 7 días contra el policía.

El juez Abel Centeno Estrada ordenó que la sesión se realice de manera presencial en la sede de la Corte Superior Nacional, en el Centro de Lima. No obstante, también dispuso que se pueda llevar la audiencia de manera virtual previa justificación por escrito.

Magallanes es investigado por el presunto delito de homicidio simple en agravio de Ruiz Sanz y alternativamente como homicidio culposo.

Es importante resaltar efectivo policial afrontará las indagaciones en libertad debido a que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva en su contra. El Poder Judicial sostuvo que las restricciones que se pidieron y que serán evaluadas no afectan la libertad ambulatoria dentro del territorio nacional del investigado.

