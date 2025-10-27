HOYSuscripcion LR Focus

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

El abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, denuncia que la reciente sentencia de 15 años de prisión por terrorismo dictada en contra del congresista es un intento de aniquilamiento político previo a su candidatura presidencial.

El abogado Ronald Atencio fue entrevistado en 'Arde Troya'. Foto: composición LR
El abogado Ronald Atencio fue entrevistado en 'Arde Troya'. Foto: composición LR

Ronald Atencio, abogado de Guillermo Bermejo, afirmó que “sospechosamente, el Poder Judicial emite este tipo de sentencias ad portas de que Guillermo Bermejo sea el candidato presidencial de toda la izquierda peruana; por lo que nos encontramos con un aniquilamiento político y hoy se vuelve un preso político más en nuestro país”. El defensor hizo esta declaración durante una entrevista en el programa ‘Arde Troya’, conducido por Juliana Oxenford, donde comentó los alcances de la sentencia de 15 años de prisión por el delito de afiliación a un grupo terrorista que enfrenta su patrocinado.

Atencio sostuvo que el terruqueo ya no es solo parte del discurso de distintos medios o de la ultraderecha, sino que este se ha convertido en la materialización de una sentencia. Asimismo, argumentó que, según declaraciones de tres colaboradores eficaces y dos informes de Inteligencia, Bermejo no tiene ninguna vinculación con Sendero Luminoso y que incluso el congresista rechazaba la ideología senderista, para lo cual puso de ejemplo publicaciones de Facebook del año 2012, en las que pedía de manera rotunda actuar en contra del grupo terrorista.

PUEDES VER: Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Con respecto a los testimonios de Ricardo Pinedo y Luis Giampietri, quienes acusaron a Bermejo de planear un supuesto atentado contra el exmandatario Alan García tras encontrarse 50 kilos de ANFO y dinamita en la vivienda del parlamentario, el abogado manifestó que esto “es propio del sector aprista, que representaba intereses de la ultraderecha peruana y a partir de la cual han montado una retórica para estigmatizar a un líder político”.

Por otra parte, la periodista Juliana Oxenford fue enfática al señalar que habría otros colaboradores eficaces que sindican a Bermejo y afirman haberlo visto dentro de los campamentos terroristas en el Vraem. “Emplazo a que desde el año 2008 hacia adelante, o incluso durante toda la vida de Guillermo Bermejo, salga alguien a decir que recibió adoctrinamiento o lo vio haciendo pintas a favor de Sendero Luminoso”, respondió Atencio, y agregó que ser militante de un partido no te hace miembro de la organización terrorista o criminal que está dentro de este.

“No hay pruebas ni contacto con las FARC”

Finalmente, ante el cuestionamiento de Oxenford sobre la presencia del congresista dentro de los campamentos donde este se habría reunido con los hermanos Quispe Palomino, Atencio recalcó que no hay pruebas ni “materialización” de ningún tipo de rol que haya adoptado Bermejo y mucho menos para establecer contacto con agrupaciones terroristas internacionales, en este caso las FARC, ya que nunca hizo viajes a Colombia.

PUEDES VER: Rosa María Palacios: “La derecha está saturada, ya que Keiko y López Aliaga representan lo mismo”

“Inteligencia Nacional, a través de Max Anhuamán, decía que Bermejo estaba en contra de Sendero Luminoso y que los quería aniquilar… Entonces, ¿quiénes lo sindican? Son sus enemigos, los propios terroristas”, concluyó, y agregó también que apelarán a esta sentencia que, para él, solo sería una muestra más del terruqueo dentro de nuestro país.

