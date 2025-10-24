HOYSuscripcion LR Focus

Política

Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por terrorismo

La Tercera Sala Penal Superior determinó que Bermejo participó en campamentos ilegales de la organización terrorista Sendero Luminoso, con el alias de 'Che'. El congresista sería recluido hasta el 2040.

Guillermo Bermejo fue condenado a xx años de prisión | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Guillermo Bermejo fue condenado a xx años de prisión | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El congresista Guillermo Bermejo irá a prisión. El Poder Judicial dictó una sentencia de 15 años contra el legislador de la bancada Voces del Pueblo–Juntos por el Perú por el delito de afiliación a una organización terrorista. La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional concluyó que Bermejo integró las filas de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, donde era conocido con el alias de camarada 'Che'. Además, el PJ impuso una multa de S/. 100.000 como reparación civil. De esta manera, Bermejo quedaría privado de su libertad hasta el 2040.

En un principio, Fiscalía ordenaba 20 años de prisión contra el congresista. Sin embargo, el PJ solo dio 15 años en su contra. Según explicó el tribunal, Bermejo participó activamente en campamentos ilegales de la organización fundada por Abimael Guzmán, donde tomó parte en actividades de adoctrinamiento. A estas reuniones habrían asistido también los cabecillas Víctor y Jorge Quispe Palomino. Frente a la decisión judicial, la defensa del parlamentario expresó su desacuerdo y anunció que esperará la notificación oficial para presentar los recursos legales correspondientes.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Poder Judicial también dispuso su inhabilitación y la suspensión de sus derechos políticos. Desde hace varios meses, Bermejo había expresado su interés en postular a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales por la alianza electoral 'Venceremos'. Sin embargo, el fallo judicial le impediría continuar con esa candidatura.

No es la primera vez que Bermejo enfrenta un juicio por este delito. En 2022, el congresista y precandidato presidencial fue procesado por la misma acusación. Sin embargo, en esa oportunidad la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria lo absolvió por insuficiencia de pruebas.

Horas antes de conocerse la sentencia, Bermejo declaró a La República que se encontraba tranquilo ante el fallo que pudiera emitir el Poder Judicial. “Creo que en ningún lugar del mundo te juzgan tres veces por lo mismo, y más aún cuando han sido dos salas nacionales, especializadas en la materia, las que me han absuelto por unanimidad en dos ocasiones. Estoy sumamente tranquilo porque tengo la conciencia en paz. Como hombre de fe, confío en Dios y estoy seguro de que, si no hay injerencia política ni mediática, saldré absuelto por tercera vez”, señaló antes de que se emitiera la condena en su contra.

Zaira Arias reemplazaría a Guillermo Bermejo en el Congreso

Con esta condena, el escaño de Bermejo en el Congreso quedaría vacante. En este caso, la plaza sería asumida por la candidata más votada después de él. Como se recuerda, Bermejo ingresó al Parlamento como representante del partido Perú Libre. En esa lista, quien ostenta esa condición es Zaira Arias. La otrora candidata de Perú Libre ingresará como accesitaria y ocupará la curul del ahora sentenciado congresista.

Arias es comunicadora y fue militante del partido del lápiz hasta el 2022. En su momento, denunció a Perú Libre de presentar una lista de candidatos a regidores con firmas falsas. Además, señaló que Vladimir Cerrón tuvo un rol en su salida del partido y calificó el presunto accionar de "arbitrario".

No obstante, existe la posibilidad de que la curul dejada por Bermejo no sea ocupada por Zaira Arias y permanezca vacante. Ello se debe a que el artículo 15-A del Reglamento del Congreso establece que los congresistas condenados con sentencia firme por delitos de terrorismo no pueden ser reemplazados por sus accesitarios correspondientes. Vale señalar que la sentencia dada contra Bermejo no es firme, ya que el congresista todavía puede apelar.

"Jerí cometió un error, no debió asumir", afirma congresista Guillermo Bermejo

"Jerí cometió un error, no debió asumir", afirma congresista Guillermo Bermejo

Guillermo Bermejo: "Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra"

Guillermo Bermejo: "Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra"

'Venceremos' logra su inscripción oficial ante el JNE: Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca conforman la alianza

'Venceremos' logra su inscripción oficial ante el JNE: Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca conforman la alianza

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: denuncian que municipalidad de Lima borró homenaje a Eduardo Ruiz en Plaza Francia

Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: denuncian que municipalidad de Lima borró homenaje a Eduardo Ruiz en Plaza Francia

Dina Boluarte gana demanda contra Reniec: expresidenta del Perú recibirá más de S/200.000 por fallo del PJ

Dina Boluarte gana demanda contra Reniec: expresidenta del Perú recibirá más de S/200.000 por fallo del PJ

Marcha 25 de octubre: Vicente Tiburcio asegura garantías para protesta bajo restricciones del estado de emergencia

Marcha 25 de octubre: Vicente Tiburcio asegura garantías para protesta bajo restricciones del estado de emergencia

