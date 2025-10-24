Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por terrorismo

El congresista Guillermo Bermejo irá a prisión. El Poder Judicial dictó una sentencia de 15 años contra el legislador de la bancada Voces del Pueblo–Juntos por el Perú por el delito de afiliación a una organización terrorista. La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional concluyó que Bermejo integró las filas de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, donde era conocido con el alias de camarada 'Che'. Además, el PJ impuso una multa de S/. 100.000 como reparación civil. De esta manera, Bermejo quedaría privado de su libertad hasta el 2040.

En un principio, Fiscalía ordenaba 20 años de prisión contra el congresista. Sin embargo, el PJ solo dio 15 años en su contra. Según explicó el tribunal, Bermejo participó activamente en campamentos ilegales de la organización fundada por Abimael Guzmán, donde tomó parte en actividades de adoctrinamiento. A estas reuniones habrían asistido también los cabecillas Víctor y Jorge Quispe Palomino. Frente a la decisión judicial, la defensa del parlamentario expresó su desacuerdo y anunció que esperará la notificación oficial para presentar los recursos legales correspondientes.

El Poder Judicial también dispuso su inhabilitación y la suspensión de sus derechos políticos. Desde hace varios meses, Bermejo había expresado su interés en postular a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales por la alianza electoral 'Venceremos'. Sin embargo, el fallo judicial le impediría continuar con esa candidatura.

No es la primera vez que Bermejo enfrenta un juicio por este delito. En 2022, el congresista y precandidato presidencial fue procesado por la misma acusación. Sin embargo, en esa oportunidad la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria lo absolvió por insuficiencia de pruebas.

Horas antes de conocerse la sentencia, Bermejo declaró a La República que se encontraba tranquilo ante el fallo que pudiera emitir el Poder Judicial. “Creo que en ningún lugar del mundo te juzgan tres veces por lo mismo, y más aún cuando han sido dos salas nacionales, especializadas en la materia, las que me han absuelto por unanimidad en dos ocasiones. Estoy sumamente tranquilo porque tengo la conciencia en paz. Como hombre de fe, confío en Dios y estoy seguro de que, si no hay injerencia política ni mediática, saldré absuelto por tercera vez”, señaló antes de que se emitiera la condena en su contra.

Zaira Arias reemplazaría a Guillermo Bermejo en el Congreso

Con esta condena, el escaño de Bermejo en el Congreso quedaría vacante. En este caso, la plaza sería asumida por la candidata más votada después de él. Como se recuerda, Bermejo ingresó al Parlamento como representante del partido Perú Libre. En esa lista, quien ostenta esa condición es Zaira Arias. La otrora candidata de Perú Libre ingresará como accesitaria y ocupará la curul del ahora sentenciado congresista.

Arias es comunicadora y fue militante del partido del lápiz hasta el 2022. En su momento, denunció a Perú Libre de presentar una lista de candidatos a regidores con firmas falsas. Además, señaló que Vladimir Cerrón tuvo un rol en su salida del partido y calificó el presunto accionar de "arbitrario".

No obstante, existe la posibilidad de que la curul dejada por Bermejo no sea ocupada por Zaira Arias y permanezca vacante. Ello se debe a que el artículo 15-A del Reglamento del Congreso establece que los congresistas condenados con sentencia firme por delitos de terrorismo no pueden ser reemplazados por sus accesitarios correspondientes. Vale señalar que la sentencia dada contra Bermejo no es firme, ya que el congresista todavía puede apelar.