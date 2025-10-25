HOYSuscripcion LR Focus

Política

¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

El congresista Guillermo Bermejo, electo en 2021 por Perú Libre y hoy miembro de la bancada Voces del Pueblo, fue sentenciado a 15 años de cárcel por el delito de afiliación a una organización terrorista.

Guillermo Bermejo es condenado a 15 años de prisión efectiva por afiliación terrorista. Foto: difusión
Guillermo Bermejo es condenado a 15 años de prisión efectiva por afiliación terrorista. Foto: difusión | GLR

El Poder Judicial condenó a Guillermo Bermejo Rojas, congresista en ejercicio, a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a una organización terrorista. Según la Sala Penal Nacional, el parlamentario habría participado entre 2008 y 2009 en campamentos del Militarizado Partido Comunista del Perú, una facción de Sendero Luminoso, bajo el alias de “Che”. La sentencia incluye el pago de una reparación civil de S/100.000 y la inhabilitación para ejercer función pública.

Bermejo, de 43 años, es natural de Lima y tiene estudios inconclusos en Derecho. Antes de llegar al Congreso, fue dirigente social y activista en diversas causas de izquierda. Participó en marchas contra el modelo económico y en espacios vinculados a movimientos antisistema. En 2021, fue elegido congresista por Lima con el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, y luego se apartó para integrar la bancada Voces del Pueblo junto con parlamentarios afines al expresidente Pedro Castillo.

Su carrera política ha estado acompañada de polémicas. Bermejo fue acusado en el pasado por apología al terrorismo, aunque fue absuelto. También fue investigado por presuntos vínculos con remanentes senderistas en el VRAEM, caso que derivó en la actual condena. En reiteradas ocasiones ha negado tener relación con grupos armados y ha afirmado que su persecución tiene motivaciones políticas por su postura crítica al sistema y al Congreso.

Durante su paso por el Parlamento, Bermejo impulsó iniciativas de corte progresista y denunció lo que calificó como “persecución judicial” contra el magisterio y los sectores populares. No obstante, sus declaraciones confrontacionales y su distanciamiento del Gobierno de Dina Boluarte lo colocaron en una posición de aislamiento político. Su figura, antes vinculada al bloque del oficialismo de Pedro Castillo, fue perdiendo respaldo tras el quiebre interno en las fuerzas de izquierda.

Con esta sentencia, el futuro político de Bermejo queda suspendido. La decisión judicial no es firme y aún puede ser apelada, pero si se confirma en segunda instancia, perdería su curul. Su caso se suma a la lista de parlamentarios procesados o condenados durante este periodo, lo que agrava la crisis de legitimidad del Congreso.

